女友癌逝4年！　賴銘偉唱一半崩潰淚崩：她陪我辛苦9年

▲賴銘偉在台舉辦首場個唱。（圖／存摺攝影提供）



記者翁子涵／台北報導

「星光二班」冠軍賴銘偉出道16年，昨（22日）在台北Legacy舉辦人生首場演唱會《堅持唱原KEY》，當他唱到〈翅膀〉這首歌時，因觸景傷情，思念陪他辛苦9年、但於4年前癌逝的女友，一想到對方再也無法見證他的演唱會，一向鐵漢的賴銘偉也禁不住在台上哭了，令全場不捨。

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▲▼ 賴銘偉邀請溫嵐和官將首助陣。（圖／存摺攝影提供）



賴銘偉一連演唱多首經典歌，熱情地和好久不見的粉絲問好：「讓你們久等了！從23歲唱到現在40歲，今天真的是很開心的一天！」昔日選秀節目《星光大道》戰友梁文音、葉瑋庭、賴聖恩都坐台下力挺，曾多次站台的「民歌天后」鄭怡也親自前來給賴銘偉加油打氣，不但全程聆聽，更在臉書大讚：「賴銘偉表現穩定，跟他多年在EZ5演唱有很大關係，他輕鬆面對舞台，熱力四射，聲音完美，把他入行16年的歲月細細走了一趟。」而面對當時的戰友梁文音，賴銘偉更打趣說道：「覺得當年冠軍會是梁文音的請舉手！」引起台下本尊和觀眾們哈哈大笑。

同時也接掌家中大溪鳳山寺廣澤宮宮主的賴銘偉，是歌壇的「搖滾宮主」，在演唱會一開場也邀請「官將首」參與演出，把流行音樂與民俗傳統宮廟文化結合在一起，讓演唱會充滿視覺與聽覺，他更打趣說：「憑門票可以兌換光明燈！」賴銘偉邀請今夜觀眾來宮廟免費點燈。

同是泰雅族的溫嵐更力挺他擔任演唱會特別嘉賓，與賴銘偉合唱經典Ｋ歌《屋頂》，為演唱會創造了高潮，嘉賓溫嵐更身著一襲泰雅族裙裝登場，展現兩人好友誼，兩人同為巨蟹座，更在台上為彼此提前慶生，在全場歌迷的祝福下，大唱生日快樂歌。直至演唱會尾聲，賴銘偉帶來自創曲〈萬年香火〉、安可曲〈如果還有明天〉，更加碼演唱與昔日「神木與瞳」的歌曲〈為你而活〉，為演唱會引爆高潮，畫下了圓滿的句點。

