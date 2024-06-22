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日唱跳男團BALLISTIK BOYZ抵台　機場停下腳步「簽名+合照」超親切

記者吳睿慈／綜合報導

日本唱跳男團BALLISTIK BOYZ from 放浪一族（以下簡稱BALLISTIK BOYZ）即將在23日於台北三創Clapper Studio舉辦粉絲見面會，相隔半年再次訪台，他們22日一早抵達台北松山機場，吸引大批粉絲到場接機，成員停下腳步簽名與合照，展現滿滿親和力。

▲▼ 日唱跳男團BALLISTIK BOYZ抵台　機場停下腳步「簽名+合照」超親切。（圖／avex taiwan提供）

▲BALLISTIK BOYZ抵台。（圖／avex taiwan提供）

BALLISTIK BOYZ於22日一早抵達台北，現場吸引眾多粉絲早早守候在場熱烈迎接，為報答歌迷的等待，他們特地停下腳步簽名與合照，甚至在上了保母車後，也不斷向窗外等候的粉絲揮手致意。

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此趟是BALLISTIK BOYZ短短半年再度訪台，他們2月曾與師兄AKIRA一同在台中的大型購物中心進行表演，留給現場觀眾深刻的印象。即將在23日舉辦見面會，日高龍太表示：「這次終於實現我們的心願，藉由此次難得機會，想和台北BALLY’S（粉絲名稱）有更多的溝通互動。」加納嘉將則特別感謝前次來台時師兄AKIRA的照顧，「很期待我們的在台活動，希望能夠帶給大家更多的驚喜和感動。」

首度在台舉辦見面會，深堀未來感性表示「因為疫情的關係，之前不太能和大家實際見面，這次的見面會我們會努力將愛和表演傳達給粉絲們。」話語中充滿了對粉絲們的感激與珍惜。

▲▼ 日唱跳男團BALLISTIK BOYZ抵台　機場停下腳步「簽名+合照」超親切。（圖／avex taiwan提供）

▲BALLISTIK BOYZ停下腳步與粉絲合照。（圖／avex taiwan提供）

海沼流星也提到：「希望明天的活動能成為粉絲們難忘且充滿笑容的一天。」奧田力則表示：「非常期待能見到台灣的BALLY'S，希望大家能盡情享受這次的見面會。」松井利樹分享心境：「希望明天能和大家一起創造無法替代的美好回憶。」最後，成員砂田將宏感慨地表示：「之前來台曾答應粉絲們會盡快再回來，這次時隔4個月能實現願望真的很開心！明天敬請粉絲們多多期待。」

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BALLISTIK BOYZ, BALLISTIK BOYZ from 放浪一族

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