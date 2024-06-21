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《誰是被害者2》口音出戲？劇組揭「世界觀」真相

記者許逸群／台北報導

影集《誰是被害者2》在6月21日首播，劇情從一開始就不拖泥帶水地進入重點，不過除了「兇手」是誰以外，其中幾位演員的口音也引起網友討論。許多網友好奇，藤岡靛與劉俊謙的演技無庸置疑，但為何要特地找兩位有各自區域口音的演員，其實，劇組在拍攝前就已考慮過整部劇的架構。

▲▼《誰是被害者：第2季》。（圖／Netflix提供）

▲日本演員藤岡靛在劇中飾演檢察官「張耿浩」。（圖／Netflix提供）

日本演員藤岡靛其實本身中文能力溝通無礙，不過劇中有眾多專有名詞，連中文母語的人都未必能表達的好。劇組透露：「藤岡靛的中文其實很好，可是劇中很多專業用語，我們中文母語的講都很困難。他不只要背還要理解才能更流利。他提早到台灣學中文，確實這個考驗對他比較不容易。」

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▲▼《誰是被害者2》上線記者會-劉俊謙。（圖／記者周宸亘攝）

▲香港演員劉俊謙。（圖／記者周宸亘攝）

香港演員劉俊謙透露，他與藤岡靛在劇中的台詞都不少，他也清楚語氣、語調與用字都不易，所以也花了不少時間在琢磨。他說：「我希望自己可以講得比較標準，但怕太刻意，我幾乎每天跟台灣的朋友學中文、學說話的語氣。」

《誰是被害者2》監製曾瀚賢透露，其實是本來就希望藤岡靛與劉俊謙能用他們各自的方式來演出，「這個世界觀的設定是，有很多不同國家的人住在這個城市裡面。我們希望他們用最自然的表達，即便有口音，他們就是生活在這裡。」

▲▼監製曾瀚賢(左起)、張孝全、許瑋甯、李沐出席《誰是被害者2》北影記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲《誰是被害者2》監製曾瀚賢（左）。（圖／資料照／記者李毓康攝）

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誰是被害者, 誰是被害者2, 張孝全, 蘇慧倫, 藤岡靛, 劉俊謙

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