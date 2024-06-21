錯過台積電暴漲！李怡貞隨興買5股　隔天醒來：本律真的只會打官司

記者劉宜庭／綜合報導

怡貞是知名律師，常在社群網站分享工作、生活點滴，近日開了證券戶嘗試投資，只看名稱和數字就選了幾張股票，結果「選到地雷股還直接買一張的賠賠不休」，昨天決定改買近期不斷飆漲的台積電，結果一早看到數字變綠色，無奈自嘲：「本律真的只會打官司，其他都不會……。」

▲李怡貞買完台積電隔天就跌了。（圖／翻攝自李怡貞臉書）



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李怡貞日前和和閨蜜聊股票，「除了一直被笑，還是一直被笑，尤其是選到地雷股還直接買一張的賠賠不休，被憐憫的介紹了股票哪支可以買。」聽完對方講了幾支，她隨手一查一看發現每檔股價都上千，直接怒吼：「夭壽加貴（台語：這麼貴）？」聽見閨蜜淡淡的說「真的可以買啦」，她直呼「有夠瘋」。

由於台股日前交易日指數頻刷新高，李怡貞卻偏偏買到賠錢，無奈自嘲：「聽說這時候買股票能賠錢也很不簡單。」昨天（20日），她決定改買連漲多日的台積電，並回憶道：「我記得當初500多的時候我就說要買了啊，只是那時候白癡到以為50萬可以買十張，就沒買，竟然沒買，或許命帶股市冥燈體質，沒買的果真就漲暴。」

▲李怡貞分享投資經驗。（圖／翻攝自李怡貞臉書）



最後，李怡貞順利以成交價974買到台積電，「雖然只有少少的5股，而且也是隨便選個買入價的數字，也還是成交了，是不是應該感到害怕了。」多日股價創新高的台積電，當天也以平盤981元作收。

然而，隔天一早，李怡貞卻發現台積電重挫，截圖當下為966元、低於昨天的成交價，讓她傻眼表示「在下有一說一，股市冥燈」，最後更無奈自嘲：「本律真的只會打官司，其他都不會……。」