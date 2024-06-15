記者蔡琛儀／台北報導

音樂人蔣三省日前返回家鄉高雄舉辦年度簽唱會，合作愉快的台視八點檔冠軍大戲《追分成功》女主角方馨，特別向劇組告假數小時，搭高鐵南下擔任嘉賓力挺，近日高雄連續暴雨，卻在蔣三省簽唱會這天意外放晴，備好的雨棚都用不上，讓蔣三省老師大讚方馨是「晴天娃娃」。

▲蔣三省高雄簽唱會，嘉賓方馨。（圖／JMS蔣三省音樂提供）

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方馨也特別在現場獻唱《按怎》，這首因《追分成功》紅遍大街小巷的主題曲，引發全場大合唱，讓方馨開心得不得了，當下跟蔣三省約好下次還要來，還當場邀歌，迫不及待再有新歌誕生。

而方馨和蔣三省邊唱邊連袂下台與粉絲互動，現場氣氛超熱烈，還有專程從台北包遊覽車南下的粉絲們一路舉牌相挺，讓蔣三省幽默說：「好感動！覺得我變偶像了！體驗了一日韓星。」

▲▼蔣三省高雄簽唱會，嘉賓方馨。（圖／JMS蔣三省音樂提供）

而蔣三省也趁這趟高雄之旅，特別帶妻小回到當年爸爸任教、也是蔣家姊弟畢業的左營國小，回味昔日的教室和校園生活，也不忘造訪蓮池潭畔的廟宇參拜，緬懷外公外婆給的溫馨童年，也一探小時最愛的高雄黑輪，當下一嚐驚呼：「味道完全沒變，跟小時吃的一模一樣！」也大啖高雄知名的海鮮餐廳，一飽港都最出名的海味，十分愜意。