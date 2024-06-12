林舒語「一邊輸卵管被摘」！拚3寶產檢完崩潰 對尪哭喊：你害走了小孩

記者潘慧中／綜合報導

女星林舒語2023年10月生下第3胎，喜獲大批祝福。然而，她近日上節目坦言，懷最後一胎的過程中，其實經歷不少波折，包括胎兒萎縮在內，還曾因為子宮外孕，導致她被摘掉一邊輸卵管。

▲林舒語其實已經被摘掉一邊輸卵管。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）



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林舒語在《女人我最大》透露，她原本已有兩個兒子，但因為希望能有一個女兒，便和老公商量再懷孕。未料決定生第三個孩子後，身體變得很常覺得不舒服，「肚子脹痛感比生理痛還要來得很多倍。」某天，她突然感覺情況不對，無法起身照顧孩子，意識到需要立即尋求幫助。

▲林舒語當時連站起來的力氣都沒有。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）



直到有天，林舒語突然意識到無法起身照顧孩子，便馬上打電話跟老公求救，另一半則馬上聯繫家人去協助。婆婆趕到後，她奮力走到廁所後，瞬間昏倒，全身發白狂抖，「婆婆快被我嚇壞了。」

▲林舒語懷孕期間一度昏倒。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）



緊急被救護車送到醫院後，林舒語才發現自己懷孕了，不過是子宮外孕。醫生隔天馬上為她進行手術，並切除了一邊的輸卵管。即便如此，她仍想繼續懷孕。

▲林舒語昏倒後才發現自己懷孕了，不過是子宮外孕。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）



經過一番努力，林舒語真的又懷孕了！本來抱著興奮的心情告訴老公，沒想到，對方瞬間變臉，「表情很明顯的垮掉」，這個反應讓她很難過。

▲林舒語老公得知她再度懷孕後，表情瞬間垮掉。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）



到了領媽媽手冊這天，林舒語再次接受產檢，卻被告知寶寶沒有長大、反而有點萎縮，「確定是沒有了。」她默默走出診間，到比較沒人的地方後，就哭著對老公說「被你嚇跑了你開心嗎」，她當下覺得是對方「害走了小孩」。

▲林舒語坦言一度有恨老公。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）



後來，林舒語夫妻再次談起此事，老公才爆淚坦承並非不想要小孩，而是因為看到她懷孕的過程、目睹她躺在醫院，「他覺得他沒辦法，他很害怕，所以他開心不起來。」