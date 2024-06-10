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跨海訪問／山田涼介毀「花美男外貌」全身塗黑　大巨蛋開唱他比讚

記者吳睿慈／台北-東京連線報導

日本男神山田涼介擁有花美男外貌，他跨足戲劇圈多年，近期以電影《Silent Love》新作躍上大銀幕，6月21日即將在台灣上映，他為此接受台灣媒體跨海視訊訪問，分享拍攝幕後，為打造工人的粗獷形象，他刻意隱藏帥氣的長相，還把自己全身塗得膚色暗一階，「角色跟平常的我完全不一樣的形象，膚色有塗粉底」，為此每次都花了不少時間。他的所屬團體Hey! Say! JUMP過去曾登上台北小巨蛋開唱，被問及有沒有造訪台北大巨蛋開唱計畫，他點頭比個讚，希望未來有機會。

▲▼ 跨海訪問／山田涼介毀「花美男外貌」全身塗黑　大巨蛋開唱他比讚。（圖／大鴻藝術BIGART提供）

▲▼山田涼介在電影裡卸下華麗的偶像光環，刻意把膚色塗黑。（圖／大鴻藝術BIGART提供）

▲▼《Silent Love》山田涼介。（圖／大福音樂、大鴻藝術提供）

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山田涼介參演電影《Silent Love》，飾演一個無法說話的工人，卸下華麗的偶像光環，他在片裡零台詞，「沒有台詞反而比較辛苦，雖然可能會有人覺得不用記台詞很輕鬆，但無時無刻要表情管理、肢體管理並靠表情詮釋，我覺得這部分很困難」，為詮釋該角色，他連外在都顧慮到，「每次拍攝會花15分鐘塗黑，卸妝又要花20分鐘卸，工作人員比較辛苦」。

電影角色的個性低沈，所幸他不太會把情緒帶到戲外，「我是一個切換模式滿快的人，下個工作會馬上切換，不會因為角色的關係刻意不講話，由於還是有團體其他的工作，平時也是會跟大家聊天。」

▲▼ 跨海訪問／山田涼介毀「花美男外貌」全身塗黑　大巨蛋開唱他比讚。（圖／大鴻藝術BIGART提供）

▲山田涼介在電影裡釋出很多不同面貌。（圖／大鴻藝術BIGART提供）

不過，角色與他也有相似之處，「勇往直前的個性，下了決心就會做到完成」，他也幽默回答：「不像的地方就是暴力的部分。」片裡有一段精彩打戲，他主動報平安，「沒有受傷，順利拍攝完成了。」聊起拍攝花絮，他自爆導演常會靈機一動，突然叫他「這邊哭一下」，抱著疑惑心情表示「要這樣演是正確的嗎？」沒想到演完後看正片，他才發現「啊，被剪掉了」，突然爆料導演的天馬行空點子，逗笑在場所有記者。

然而對於自己的表現，山田涼介評得謙虛，「我是不太喜歡看自己演戲的人，硬要平分的話，滿分一百分的十分。」拍完電影所獲得的感觸，他也鼓勵大家：「每個人都是自己人生的主角，想說的話好好說，只有一次的人生不要後悔，希望全天下有任何猶豫或猶豫不決的時候，人生只有一次想說的話快說。」

▲▼ 跨海訪問／山田涼介毀「花美男外貌」全身塗黑　大巨蛋開唱他比讚。（圖／大鴻藝術BIGART提供）

▲山田涼介不太看自己的戲，為自己的表現評分為10分。（圖／大鴻藝術BIGART提供）

邁入3字頭的他，也分享心境上雖然沒有太大不同，但受到拍攝電影《Silent Love》的影響，覺得自己細路更廣了，「有些拍攝上的困難與自己內心的掙扎，全都完成了，我覺得很欣慰，現在也31歲了，我想要挑戰更多不一樣的角色。」

▲▼ 跨海訪問／山田涼介毀「花美男外貌」全身塗黑　大巨蛋開唱他比讚。（圖／大鴻藝術BIGART提供）

▲山田涼介想來台灣逛夜市。（圖／大鴻藝術BIGART提供）

過去團體Hey! Say! JUMP曾來到台灣舉辦演唱會，山田涼介回想：「上次沒有機會去夜市，很想去。」他主動詢問還有什麼地點可以推薦嗎？記者回答「大巨蛋開演唱會」，他則笑著點頭比讚，訪問尾聲，他釋出滿滿誠意：「真的很抱歉沒辦法親自到台灣宣傳跟大家見面，我們所有劇組工作人員都很開心電影可以在台灣上映，盼望藉由在座所有媒體的力量，幫我多多宣傳，謝謝。」

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山田涼介, Silent Love, 濱邊美波

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