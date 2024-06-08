直擊／野生舒淇現身信義區！　睽違10年見影迷：心情都不一樣了

記者蕭采薇／台北報導

侯孝賢導演2001年跨世紀經典《千禧曼波》，經過耗時三年的跨國逐幀修復，終於在影迷引頸期盼下以4K修復全新面貌重返大銀幕。久未在台公開現身女主角舒淇，特別答應現身8日在松仁威秀舉辦的特映會，現場座無虛席，買不到票的粉絲也在場外等候，一睹女神風采。

▲舒淇特地現身《千禧曼波》4K修復版特映會。（圖／記者謝婷婷攝）

舒淇特地現身特映會，在開場前與觀眾打招呼。而場外也聚集大批影迷，還有人拿著《千禧曼波》DVD，希望獲得簽名機會。在開場前兩分鐘，散著長捲髮、穿著輕鬆帥氣的T恤和牛仔褲，依然不減女神風采。現場更有來自大陸的粉絲，在見到舒淇本人後，興奮的直喊：「好漂亮啊！我太幸運了！」

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舒淇表示大約有10幾年沒有在台灣見到影迷朋友，特別開心，當年她與導演侯孝賢並不認識，能成為片中的Vicky，舒淇回憶：「侯導在電視上看到我一個廣告，說『這個女孩還不錯』，就請公司的人來連繫我，當時他什麼都沒跟我講，只有講是當下年輕人的一個電影。」

▲舒淇現身信義區影城，不少影迷在廳外等候女神到來。（圖／記者謝婷婷攝）

因此在正式拍攝前，演員們會一起吃喝玩樂，「就除了睡覺我在我自己家裡頭之外，晚上就會去KTV、去酒吧玩，晚上就是跟他們玩。」她笑言自己都比較早起，跟其他人起來「就很痛苦」，常常是白天打羽毛球，結束繼續去唱KTV，和去酒吧放鬆。

▲粉絲拿著《千禧曼波》DVD，想請舒淇簽名。（圖／記者蕭采薇攝）

舒淇說那時候在拍的每一天對她都令人難忘，甚至是痛苦，因為一直生活在Vicky的角色裡頭，「到現在我還是印象深刻，那我印象最深刻的一件事情就是，我對小豪（段鈞豪）感覺到比較抱歉，因為我可能太入戲了，導致於我首映完之後都不跟他講話，都很怕他會家暴我！」

▲成為暖男爸爸的段鈞豪，當時在電影中演出恐怖情人。（圖／東昊提供）

至於如果《千禧曼波》能有後續的故事發展，覺得Vicky現在會過著什麼生活，舒淇感性表示：「我覺得會更踏實一點、更有生活感一點。」她也透露：「很多電影的情節其實都忘掉了，過了20幾年再看，心情都不一樣了。」