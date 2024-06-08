ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

直擊／野生舒淇現身信義區！　睽違10年見影迷：心情都不一樣了

記者蕭采薇／台北報導

侯孝賢導演2001年跨世紀經典《千禧曼波》，經過耗時三年的跨國逐幀修復，終於在影迷引頸期盼下以4K修復全新面貌重返大銀幕。久未在台公開現身女主角舒淇，特別答應現身8日在松仁威秀舉辦的特映會，現場座無虛席，買不到票的粉絲也在場外等候，一睹女神風采。

▲舒淇特地現身《千禧曼波》4K修復版特映會。（圖／記者謝婷婷攝）

▲舒淇特地現身《千禧曼波》4K修復版特映會。（圖／記者謝婷婷攝）

舒淇特地現身特映會，在開場前與觀眾打招呼。而場外也聚集大批影迷，還有人拿著《千禧曼波》DVD，希望獲得簽名機會。在開場前兩分鐘，散著長捲髮、穿著輕鬆帥氣的T恤和牛仔褲，依然不減女神風采。現場更有來自大陸的粉絲，在見到舒淇本人後，興奮的直喊：「好漂亮啊！我太幸運了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

舒淇表示大約有10幾年沒有在台灣見到影迷朋友，特別開心，當年她與導演侯孝賢並不認識，能成為片中的Vicky，舒淇回憶：「侯導在電視上看到我一個廣告，說『這個女孩還不錯』，就請公司的人來連繫我，當時他什麼都沒跟我講，只有講是當下年輕人的一個電影。」

▲舒淇特地現身《千禧曼波》4K修復版特映會。（圖／記者謝婷婷攝）

▲舒淇現身信義區影城，不少影迷在廳外等候女神到來。（圖／記者謝婷婷攝）

因此在正式拍攝前，演員們會一起吃喝玩樂，「就除了睡覺我在我自己家裡頭之外，晚上就會去KTV、去酒吧玩，晚上就是跟他們玩。」她笑言自己都比較早起，跟其他人起來「就很痛苦」，常常是白天打羽毛球，結束繼續去唱KTV，和去酒吧放鬆。

▲粉絲拿著《千禧曼波》DVD，想請舒淇簽名。（圖／記者蕭采薇攝）

▲粉絲拿著《千禧曼波》DVD，想請舒淇簽名。（圖／記者蕭采薇攝）

舒淇說那時候在拍的每一天對她都令人難忘，甚至是痛苦，因為一直生活在Vicky的角色裡頭，「到現在我還是印象深刻，那我印象最深刻的一件事情就是，我對小豪（段鈞豪）感覺到比較抱歉，因為我可能太入戲了，導致於我首映完之後都不跟他講話，都很怕他會家暴我！」

▲《千禧曼波》高捷、段鈞豪出席影人見面場。（圖／東昊提供）

▲成為暖男爸爸的段鈞豪，當時在電影中演出恐怖情人。（圖／東昊提供）

至於如果《千禧曼波》能有後續的故事發展，覺得Vicky現在會過著什麼生活，舒淇感性表示：「我覺得會更踏實一點、更有生活感一點。」她也透露：「很多電影的情節其實都忘掉了，過了20幾年再看，心情都不一樣了。」

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

推薦閱讀

蔡阿嘎發文吐心聲！感嘆「人要抱持善良」眾人秒懂：最後一句好噹

蔡阿嘎發文吐心聲！感嘆「人要抱持善良」眾人秒懂：最後一句好噹

蔡阿嘎疑開酸蘿拉！　暗諷「三千萬同學」二伯、大頭佛一聽尬笑了

蔡阿嘎疑開酸蘿拉！　暗諷「三千萬同學」二伯、大頭佛一聽尬笑了

蔡阿嘎深夜發聲「這樣算長大了吧」　流量擺眼前不作為：有保護的人

蔡阿嘎深夜發聲「這樣算長大了吧」　流量擺眼前不作為：有保護的人

峮峮靈前被嚇到　「寬姊整個人瘦一半」！

峮峮靈前被嚇到　「寬姊整個人瘦一半」！

黃宣《歌手》「救場主持太強」登熱搜！　陸網狂讚：淘汰也別讓他走

黃宣《歌手》「救場主持太強」登熱搜！　陸網狂讚：淘汰也別讓他走

高雄媽媽北上看張學友！突知演唱會取消高鐵站驚魂…最後10分神轉折

高雄媽媽北上看張學友！突知演唱會取消高鐵站驚魂…最後10分神轉折

張學友退票補償方案出爐！　意外曝光「1重磅喜訊」粉嗨：明年見

張學友退票補償方案出爐！　意外曝光「1重磅喜訊」粉嗨：明年見

清水健被列6年黑名單原因公開　白石茉莉奈親自示範超扯打招呼

清水健被列6年黑名單原因公開　白石茉莉奈親自示範超扯打招呼

不是修圖！深田詠美「屁股真的變方型」　網看片嚇壞：海綿寶寶屁股

不是修圖！深田詠美「屁股真的變方型」　網看片嚇壞：海綿寶寶屁股

72歲黃鶯鶯素顏現身　凍齡溫柔外型令人驚咤

72歲黃鶯鶯素顏現身　凍齡溫柔外型令人驚咤

三上悠亞驚爆「喝茫舌吻傑尼斯偶像」照片外洩內幕：我被陷害了！

三上悠亞驚爆「喝茫舌吻傑尼斯偶像」照片外洩內幕：我被陷害了！

孫安佐見旅美教授「別怪父母」4子女觀建議！　截圖簡回：Fine

孫安佐見旅美教授「別怪父母」4子女觀建議！　截圖簡回：Fine

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蔡阿嘎發文吐心聲！感嘆「人要抱持善良」眾人秒懂：最後一句好噹

蔡阿嘎疑開酸蘿拉！　暗諷「三千萬同學」二伯、大頭佛一聽尬笑了

蔡阿嘎深夜發聲「這樣算長大了吧」　流量擺眼前不作為：有保護的人

峮峮靈前被嚇到　「寬姊整個人瘦一半」！

黃宣《歌手》「救場主持太強」登熱搜！　陸網狂讚：淘汰也別讓他走

高雄媽媽北上看張學友！突知演唱會取消高鐵站驚魂…最後10分神轉折

張學友退票補償方案出爐！　意外曝光「1重磅喜訊」粉嗨：明年見

清水健被列6年黑名單原因公開　白石茉莉奈親自示範超扯打招呼

不是修圖！深田詠美「屁股真的變方型」　網看片嚇壞：海綿寶寶屁股

72歲黃鶯鶯素顏現身　凍齡溫柔外型令人驚咤

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

舒淇, 千禧曼波

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 鳳梨民宿見蟑螂大叫…歐菈徒手抓！　海邊放閃：大男人也有可愛一面
  2. 邵雨薇泡湯喝奶穿超辣！　解放細肩帶粉絲暈喊：太可愛
  3. 3金曲樂團登香港開唱！　宇宙人當導遊展開「美食巡禮」
  4. Energy合體掀回憶殺！王傳一被問「可米小子復出」　哽咽：不可能了
  5. Angelababy因Lisa瘋馬秀消失9個月！　「官方有動作」默默解除封殺
  6. 直擊／台上突出現驚喜⋯　邊佑錫泛淚哭了：希望大家的心一直保持
  7. 胡瓜現身被問合約糾紛　關心寬姊妙答五個字
  8. 段鈞豪《千禧》渣男變暖爸！向舒淇喊話「對不起」　回顧往事哽咽
  9. 林志穎臉頰長肉「不老男神更嫩了」！　端午節拿粽4連拍表情俏皮
  10. 金喜善15歲愛女神似金高銀！　昔被嫌「沒遺傳到媽媽美貌」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366