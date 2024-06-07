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訪問／張基龍、南柱赫紅了「剩他沒紅」　邊佑錫高EQ：會成功有原因

記者吳睿慈／台北報導

南韓演員邊佑錫是近來最搶手的男神，他熬了8年，從模特兒出道後轉戰戲劇圈，直到2024年遇到《善宰》才真的爆紅，IG追蹤數瞬間躍升為900萬。他與張基龍、南柱赫都是同期，這段期間看著友人一一爆紅，他7日接受台灣媒體採訪，正能量回答：「會成功的人都是會有原因的。」

▲邊佑錫跟張基龍、南柱赫是同期的模特兒。（圖／藝凱娛樂提供）

▲邊佑錫跟張基龍、南柱赫是同期的模特兒，雖然他紅得比較晚，但不會因此沮喪。（圖／藝凱娛樂提供）

邊佑錫參演《背著善宰跑》看起來像是爆紅，但這份知名度其實得來不易，他7日接受台灣媒體訪問時，對於「人氣」侃侃而談，是否會擔心人氣曇花一現？他金句爆發，正面回應「一個人的人氣不是因為我擔心還是不擔心，而有什麼變化，現在我就是專注於下個作品，展現邊佑錫這個人專屬的魅力，當然人氣能夠維持是很好的，只是我現在要更集中在下部作品」，話雖這麼說，他還是忍不住補充內心真實想法，「但其實我內心是希望粉絲不要變心啦」。

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從模特兒身份出道，邊佑錫當年與張基龍、南柱赫、朱宇宰都是同期，他在戲劇道路上打拼的道路，友人一一爆紅獲得知名度，曾經因此感到沮喪嗎？他沈思了一下回答：「其實我從小就是這樣認為的，『成功的人都是有原因的』，透過刻苦努力之下才有成果，我真心感到尊敬。」

▲▼訪問／張基龍、南柱赫紅了「剩他沒紅」　邊佑錫高EQ：會成功有原因。（圖／藝凱娛樂提供）

▲邊佑錫與好友朱宇宰分享爆紅喜訊。（圖／藝凱娛樂提供）

邊佑錫提到好友朱宇宰，當時《背著善宰跑》才剛播出1、2集時，朱宇宰馬上就覺訊息給他「作品很棒感覺會成功」，兩人感情好，他還欣慰地說「直到現在我都跟他一起分享著爆紅的這份神奇感」。

▲▼訪問／張基龍、南柱赫紅了「剩他沒紅」　邊佑錫高EQ：會成功有原因。（圖／藝凱娛樂提供）

▲邊佑錫擁有189公分，他笑喊「很容易看到灰塵」。（圖／藝凱娛樂提供）

《背著善宰跑》雖然已經播完，但粉絲敲碗售後服務，盼望劇裡的團體Eclipse再度合體，他沒有把話說死，「我也希望有這樣的機會，如果大家有這麼喜歡我們，只要來找我們，我們都會去尋找大家的」。而擁有189公分的他，被問及優缺點，他笑喊：「缺點就是我很容易看到堆積在高處的灰塵，所以我很常從高處開始打掃，高處都是我在處理的。」至於高處空氣有比較新鮮嗎？他大笑：「這個我是不太確定啦。」針對自己的189公分，他也回答「我很滿意這個身高」。

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邊佑錫, 金惠奫, 背著善宰跑

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