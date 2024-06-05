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布萊德彼特當過脫衣舞者司機！　闖好萊塢「舞者引薦」進入表演界

記者蕭采薇／台北報導

好萊塢男明星傳奇人生故事各個精彩，布萊德彼特（Brad Pitt）從廣告模特兒出身，做過無數打工，還曾脫衣舞者的加長禮車司機，最後躍升成國際知名的演技派演員和製作人。湯姆漢克斯自認中學時期是個內向的怪咖，因緣際會下接觸到劇場表演而啟蒙演技魂，連續兩年摘下奧斯卡最佳男主角，成為影史第二人。

▲布萊德彼特、湯姆漢克斯。（圖／杰德影音提供）

▲布萊德彼特從個人生活到演出作品都備受全球關注。（圖／杰德影音提供）

布萊德彼特從小有明星願景，也曾經身無分文，支身來到洛杉磯追逐好萊塢星夢。原先主修新聞學的他，一邊修課還一邊打工賺外快。他曾任職的工作可以說是五花八門，從脫衣舞者的加長禮車司機、冰箱送貨員，甚至是在餐廳門口穿上公雞吉祥物的服裝，只為了吸引客人上門。

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▲布萊德彼特、湯姆漢克斯。（圖／杰德影音提供）

▲布萊德彼特早期從事各式各樣的打工，同時不斷追求他的好萊塢夢。（圖／杰德影音提供）

奇妙的是，還是一名脫衣舞者的引介，讓他接觸表演課程，才開始展開他輝煌的演藝事業。八零年代末期他在大銀幕初登場，之後以《末路狂花》的牛仔一角走紅，並開始與好萊塢大片廠合作，其中也包括與「阿湯哥」一同主演的《夜訪吸血鬼》，奠定其性感迷人的銀幕形象。《未來總動員》更讓他風光首度入圍奧斯卡，更拿下第一座金球獎的殊榮。

▲布萊德彼特、湯姆漢克斯。（圖／杰德影音提供）

▲布萊德彼特除了作為演員，也創立「B計畫娛樂」打造金獎電影。（圖／杰德影音提供）

除了名利雙收的演藝事業，他在1998年認識了一樣在九零年代以《六人行》竄紅的珍妮佛安妮斯頓，兩人的戀情更是至今都讓影迷回味無窮，不斷有粉絲高喊希望佳偶復合。除此之外，他也和第二任妻子安潔莉娜裘莉一同關懷全球人道議題，當時更表明只有在美國同性婚姻合法後，才會和裘莉步入婚姻，儘管後來離婚收場，但也展現夫妻倆善用影響力在人權倡議盡的心力。

▲布萊德彼特、湯姆漢克斯。（圖／杰德影音提供）

▲布萊德彼特除了俊美外表，也持續在表演上突破，摘下多座金獎。（圖／杰德影音提供）

人稱「好好先生」、「國民老爸」，演技早已備受全球影迷肯定的頂級影帝湯姆漢克斯，堪稱表演教科書。然而在演員身分背後，鮮少觀眾知道他自小父母離異，其實小時候是個個性孤僻內向的超級I人。湯姆在受訪時曾提及：「中學時期我曾是個怪咖，害羞到不行。」

在大學接觸到劇場課後，便開啟了他的表演魂。八零年代末期與迪士尼簽約，逐步踏穩演員之路。1994年主演的《阿甘正傳》在全球取得超過六億美金的票房佳績，並連續兩年以《費城》和《阿甘正傳》摘下奧斯卡影帝，成為影史第二人達成這項紀錄，奠定其影壇重要地位。

▲布萊德彼特、湯姆漢克斯。（圖／杰德影音提供）

▲湯姆漢克斯持續與多位好萊塢大導演合作，保持對於演藝事業的熱忱。（圖／杰德影音提供）

在風光封帝後，湯姆漢克斯也嘗試了不同類型的演出，展現他渾身是戲的可塑性，包括1995年描述人類登月計畫的《阿波羅13號》和擔任皮克斯動畫《玩具總動員》「胡迪」的配音。在受訪時，被詢問因為動畫配音而多了許多年輕影迷的感想，湯姆直呼非常樂意，更開心地說：「我覺得配音非常好玩，相信觀眾也會很認同。」

▲布萊德彼特、湯姆漢克斯。（圖／杰德影音提供）

▲湯姆漢克斯的演技早已備受肯定，至今榮獲包括金球獎、奧斯卡等多項大獎。（圖／杰德影音提供）

而他曾經在電梯碰到一對母子，媽媽開心地對兒子說：「是胡迪耶」，兒子滿臉困惑地望著人高馬大的湯姆漢克斯，他隨即請孩子閉上眼睛，用胡迪的聲音大喊：「我們趕快回到安迪的房間！」這才讓小孩露出又驚又喜的笑容。

▲布萊德彼特、湯姆漢克斯。（圖／杰德影音提供）

▲湯姆漢克斯（左）受訪時表示中學時期的自己相當害羞，在大學時接觸了劇場課打開表演魂。（圖／杰德影音提供）

「Global Trekker人物誌」系列節目呈現傳奇巨星們的演藝歷程，除了布萊德彼特、湯姆漢克斯外，還包括傳奇巨星哈里遜福特、湯姆克魯斯，與甫於今年摘下奧斯卡男配角的小勞勃道尼等。將於6月月5日起，晚間9點55分於Global Trekker探索世界頻道播出，亦可上中華電信MOD、Hami Video收看。

 

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