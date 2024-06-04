蔡佩軒朝聖艾薇兒演唱會！　竟拿「衛生紙當耳塞」原因曝光

▲蔡佩軒Ariel將在7月推出全新單曲。（圖／可瑞思國際娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

創作才女蔡佩軒Ariel將在7月推出全新單曲，日前她特別放了自己3週的長假去英國倫敦以及歐洲旅行，「歐洲算是我的Top的一個Bucket List，在這一趟旅 程當中，基本上是完全遠離工作，不僅連寫歌都沒有寫，也沒有剪片，就儘量讓自己不要有接觸到任何工作，回來的時候因為有好好充到電到， 現在能量滿滿也能專心的做音樂。」

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▲▼ 蔡佩軒Ariel赴歐洲旅行。（圖／可瑞思國際娛樂提供）



此行蔡佩軒Ariel也趁空去欣賞了⻄區的音樂劇，問到對於倫敦最深刻的印象， 她表示當地充滿了文化與種族的多元性，「我覺得還蠻有趣的，因為它的種族真的多元到不行，而且倫敦也是歐洲的經濟最繁榮的地方，真的是世界之都。這次也去朝聖音樂天后艾薇兒的演唱會，因為音響太大聲為了保護自己的耳朵，竟然緊急的掏出衛生紙當耳塞是很特別的體驗，蔡佩軒笑說：「即使是看偶像的演唱會，還是要保護好聽力的靈敏度，畢竟我是音樂人這點很重要。」

她透露這趟旅行讓心胸更為開闊，「為我看到了不同的人群、領悟到我的世界不是只有台灣跟加拿大，這次去到英國與歐洲，有一種去擁抱世界的感覺，更覺得對於人與人之間多了一份包容，因為看到世界上所有的人無論種族、膚色，每個人都是很努力的在好好生活，體驗各地美食，特別是⻄班牙燉飯真的好好吃。」

距離上一張專輯《Ariel》已有4年時間，先前表示會抓住29歲的時光、在奔30之前推出專輯和粉絲分享音樂創作的果實，她提到7月即將推出的全新單曲，蔡佩軒說:「終於要推出了，我覺得自己這次真的花了很多時間，就是想要好好精進我的音樂，所以還蠻期待新歌的誕生。」

