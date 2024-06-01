舒華V領不斷下滑「胸前險走光」粉絲全崩潰！　她笑哭：怎那麼保守

記者吳睿慈／綜合報導

台灣女孩舒華在韓出道，以女團(G)I-DLE身份出道，她經常透過Instagram直播與全球粉絲互動，零包袱作風獲得喜愛。團體近來忙於校慶商演，她31日難得打開直播見粉絲，卻因上衣寬鬆的深V設計嚇得歌迷不斷提醒她「快走光了」，爆笑的是，她本人並不在意，反而回答「怎麼那麼保守」，反應令粉絲哭笑不得。

▲▼舒華直播時，胸前V領不斷往下滑險走光。（圖／翻攝自舒華IG）



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舒華於5月31日在IG開啟直播與歌迷互動，開啟各種濾鏡，她自嘲「今天有點憔悴」，於是開啟各種濾鏡，玩得不亦樂乎，她從包包裡的小物分享到最近愛用物與愛吃的零食，然而，她期間數度站起來又坐下還彎腰，恰好服裝又穿得比較寬鬆，她只要一彎腰就容易看見胸前春光，令大批粉絲嚇瘋「啊啊舒華衣服小心啦」、「衣服」、「衣服可以穿好嗎」、「衣服拉好」。

▲舒華被粉絲提醒「衣服穿好」。（圖／翻攝自舒華IG）



直播持續近1小時，舒華才發現粉絲在留言區崩潰的聲浪，她先疑惑表示「這衣服怎麼了，為什麼一直講，它本來就V領啊」，接著意會到粉絲的擔憂，她當場笑出來、安撫網友「不要擔心，比這個⋯（尺度大更多）」，她不忘虧：「怎麼那麼保守～這什麼年代惹！」她馬上把衣服拉成平口，露出雪白肌膚笑喊「我這樣穿也可以呀，管我！」歌迷當場噴鼻血。

▲▼舒華當場笑出來還露肩。（圖／翻攝自舒華IG）



事實上，舒華出道以來嘗試過各類造型與服裝，過去參加高雄拼盤「Golden Wave in Taiwan」，她更只有穿短褲、平口小可愛登場，(G)I-DLE當天的造型辣翻全場，歌迷直呼受不了。她在直播上的反應，逗笑台灣粉絲，還有人發想口白「姐平常表演更露」，笑喊她是葉保守變成葉豪邁。