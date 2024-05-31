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白冰冰錄影到一半「突然爆哭」！激動畫面外洩：我現在是孤兒

記者潘慧中／綜合報導

每週六晚上八點由演藝圈媽祖婆白冰冰與陽帆主持的民視《超級冰冰Show》，超強實力派歌手雲集之外，本週大牌秀邀請到金曲歌王荒山亮來到節目中，還有說學逗唱相聲大師朱德剛與宋少卿，現場更是來了一段相聲讓全場歡笑聲連連。

▲▼超級冰冰Show。（圖／民視提供）

▲▼白冰冰錄影中途淚流滿面。（圖／民視提供）

▲▼超級冰冰Show。（圖／民視提供）

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接下來「百萬傳唱經典大賽」由曾瑋中、陳思瑋、明亮、蔡亞露、尤娜、邱軍、吳美琳、馬靚辳、談詩玲、林福臨、楊靜、梅東生、卡古輪番上陣，其中在小唱將林福臨演唱《燕仔你是飛去叼》，讓白冰冰忍不住眼淚爆哭，坐在旁邊的荒山亮老師連忙擁抱安慰。

▲▼超級冰冰Show。（圖／民視提供）

▲▼荒山亮連忙安撫白冰冰。（圖／民視提供）

▲▼超級冰冰Show。（圖／民視提供）

白冰冰忍不住詢問14歲的小歌手林福臨怎麼會唱這首歌，林福臨說：「在家聽媽媽每唱必哭，聽完就跟著唱」，14歲林福臨也不知道是不是太緊張，受訪還用「姊姊」來叫白冰冰，讓已經淚流滿面的白冰冰哭笑不得。

▲▼超級冰冰Show。（圖／民視提供）

▲▼超級冰冰Show。（圖／民視提供）

▲▼超級冰冰Show。（圖／民視提供）

▲14歲小唱將林福臨惹哭白冰冰。（圖／民視提供）

林福臨為了媽媽來節目演唱這首歌，演唱前保密不讓白冰冰知道要演唱的曲目，白冰冰直誇很有心演唱得讓她很感動，也難得爆出自己現在是「孤兒」，爸媽已經離世，她的燕兒已經飛遠，去年哥哥也離開了，大嘆人生有很多變化，孩子不一定懂，但演唱誠意十足滿滿的感動到她。

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