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楊丞琳登《歌手》唱功掀熱議！才退許瑋甯追蹤...她幫發聲：相信會找到平衡

記者孟育民／台北報導

歌手楊丞琳參加音樂競演陸綜《歌手》，不料第二期被淘汰，連續兩期表現不理想，引來批評聲浪。好友許瑋甯今（27日）出席代言活動，雖然日前爆出遭楊丞琳退追蹤，但她仍表示：「我覺得，因為我們的工作其實都是希望自己的努力被看到，我相信她是會找到那個平衡方向的人，所以大家一起努力。」被問到兩人互動變少，她則回應：「我們私底下朋友的事情，也不需要多做報備，也不要拿來檯面上說。」

▲▼許瑋甯被問楊丞琳。（圖／ETtoday、翻攝自臉書）

▲許瑋甯被問楊丞琳。（圖／ETtoday、翻攝自臉書）

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事實上，楊丞琳在第2場演出中，演唱了林俊傑的〈不為誰而作的歌〉，然而她難掩緊張，一度出現忘詞情形，最後在7位歌手中名列第6，2場比賽的總成績則是最後1名。她昨日深夜在IG發文，直呼參加《歌手2024》是「一趟開心的旅程」。

▲▼楊丞琳《歌手2024》。（圖／翻攝微博／楊丞琳工作室）

▲楊丞琳登《歌手2024》，成為網路上話題。（圖／翻攝微博／楊丞琳工作室）

楊丞琳在得知遭到淘汰以後，坦言來到《歌手》是很好的磨練和經驗：「我收穫到寶貴的舞台經驗，還看見自己更多精進的地方。」同時她也向粉絲喊話：「不要覺得遺憾，我可以被導演組看到，他們相信我、來到這個舞台，能讓大家聽見聲音，我已經很滿足了。」

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楊丞琳, 許瑋甯, 歌手2024

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