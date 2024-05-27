Ozone大展武術功力！　放大絕「掃腿、踢腿」帥度破表

▲ Ozone 推出新單曲《World Top》MV。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

男團Ozone推出新單曲《World Top》MV預告，Ozone身穿白銀西裝，代表著經過淬煉成形並登上頂峰發光的寶石，子翔表示一穿上全白西裝就有重回拍攝出道單曲《O.A.O.》MV的感覺，煥鈞則分享白銀服裝造型讓他回憶起《Unicorn》的銀色西裝，上面都鑲了很多寶石，再加上燈光效果，讓Ozone在登頂之路閃閃發光，六人也不禁陷入回憶表示：「好感動！」

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▲▼ Ozone身穿白銀西裝。（圖／索尼音樂提供）



為了讓舞蹈呈現更強烈，導演特別安排以K-POP MV中使用的「定格拍攝」手法進行拍攝，首次挑戰的Ozone也因此一度在拍攝上卡關，祖安直說：「因為第一次嘗試這種拍攝方式，所以大家都滿不習慣的。」佳辰也坦言：「首次以『定格拍攝』進行舞蹈，真的滿容易出錯和放槍的。」哲言則說：「這次算是在短時間激發出自己的不可能。」文廷則是非常期待拍攝呈現的成果。



武術擔當文廷和舞蹈擔當煥鈞還在舞蹈中放入絕招，文廷這次的招式是「腳刀」，整個人彷彿在空中踢腿旋轉，「〈World Top〉的感覺更猛、更狠，所以覺得對鏡頭有掃腿跟踢腿的動作會比較符合歌曲的感覺。這個動作在大學時練過，但當時沒有練到很厲害，為了這次的舞蹈有好好複習！」

煥鈞則是秀出跨腳直劈的大招，他笑說：「要做招的部分，通常都是文廷在做，這次很難得有機會可以嘗試也滿開心的！我跳舞時就愛練不同的招，所以給老師很多我練舞的影片，選了最適合歌曲的招，和文廷也會一起練，過程很好玩，希望大家喜歡。」

