ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Ozone大展武術功力！　放大絕「掃腿、踢腿」帥度破表

▲▼ Ozone 推出新單曲《World Top》MV。（圖／索尼音樂提供）

▲ Ozone 推出新單曲《World Top》MV。（圖／索尼音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

男團Ozone推出新單曲《World Top》MV預告，Ozone身穿白銀西裝，代表著經過淬煉成形並登上頂峰發光的寶石，子翔表示一穿上全白西裝就有重回拍攝出道單曲《O.A.O.》MV的感覺，煥鈞則分享白銀服裝造型讓他回憶起《Unicorn》的銀色西裝，上面都鑲了很多寶石，再加上燈光效果，讓Ozone在登頂之路閃閃發光，六人也不禁陷入回憶表示：「好感動！」

▲▼ Ozone身穿白銀西裝。（圖／索尼音樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ Ozone身穿白銀西裝。（圖／索尼音樂提供）

▲▼ Ozone 推出新單曲《World Top》MV。（圖／索尼音樂提供）

為了讓舞蹈呈現更強烈，導演特別安排以K-POP MV中使用的「定格拍攝」手法進行拍攝，首次挑戰的Ozone也因此一度在拍攝上卡關，祖安直說：「因為第一次嘗試這種拍攝方式，所以大家都滿不習慣的。」佳辰也坦言：「首次以『定格拍攝』進行舞蹈，真的滿容易出錯和放槍的。」哲言則說：「這次算是在短時間激發出自己的不可能。」文廷則是非常期待拍攝呈現的成果。
 
武術擔當文廷和舞蹈擔當煥鈞還在舞蹈中放入絕招，文廷這次的招式是「腳刀」，整個人彷彿在空中踢腿旋轉，「〈World Top〉的感覺更猛、更狠，所以覺得對鏡頭有掃腿跟踢腿的動作會比較符合歌曲的感覺。這個動作在大學時練過，但當時沒有練到很厲害，為了這次的舞蹈有好好複習！」

煥鈞則是秀出跨腳直劈的大招，他笑說：「要做招的部分，通常都是文廷在做，這次很難得有機會可以嘗試也滿開心的！我跳舞時就愛練不同的招，所以給老師很多我練舞的影片，選了最適合歌曲的招，和文廷也會一起練，過程很好玩，希望大家喜歡。」
 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

印男30秒空手劈火磚　超派狂劈29塊創紀錄

推薦閱讀

快訊／郭書瑤「被控惡鄰」道歉了！　1年不繳管理費「理由曝光」

快訊／郭書瑤「被控惡鄰」道歉了！　1年不繳管理費「理由曝光」

郭書瑤被點名清空包裹「怒撕公告」！監視器畫面曝 管委會：一犯再犯

郭書瑤被點名清空包裹「怒撕公告」！監視器畫面曝 管委會：一犯再犯

薔薔去新加坡「穿搭踩雷」當場被抓！警方扣留當證物：帶不回來了

薔薔去新加坡「穿搭踩雷」當場被抓！警方扣留當證物：帶不回來了

《慶餘年》女星被欠薪7年！　意外扯出驚人片酬…網：難怪都想當明星

《慶餘年》女星被欠薪7年！　意外扯出驚人片酬…網：難怪都想當明星

林庭謙遭爆劈腿「逼小三墮胎」！　正宮李芷霖疑情傷突請假...經紀人回應了

林庭謙遭爆劈腿「逼小三墮胎」！　正宮李芷霖疑情傷突請假...經紀人回應了

林庭謙爆劈腿要小三墮胎　傳正宮啦啦隊女神霖霖怒分手

林庭謙爆劈腿要小三墮胎　傳正宮啦啦隊女神霖霖怒分手

郭鬼鬼認「這1年在害怕中度過」　轉發馮語婷起底文：知道是誰又如何

郭鬼鬼認「這1年在害怕中度過」　轉發馮語婷起底文：知道是誰又如何

快訊／賀軍翔案大逆轉？葛斯齊還原現場　女荷官主動敬酒「時間不到5分鐘」

快訊／賀軍翔案大逆轉？葛斯齊還原現場　女荷官主動敬酒「時間不到5分鐘」

卜學亮學霸女兒近況曝光　談恩師張小燕曾想「離她遠一點」

卜學亮學霸女兒近況曝光　談恩師張小燕曾想「離她遠一點」

雷／《背著善宰跑》邊佑錫告白「重來N次都會愛上妳」　記憶全恢復了

雷／《背著善宰跑》邊佑錫告白「重來N次都會愛上妳」　記憶全恢復了

郭書瑤管理費「擺爛1年不繳」！　不甩法院催討成社區頭痛人物

郭書瑤管理費「擺爛1年不繳」！　不甩法院催討成社區頭痛人物

MBLAQ天動結婚！姊姊Dara比他還嗨　現身婚禮「YG家族齊聚」

MBLAQ天動結婚！姊姊Dara比他還嗨　現身婚禮「YG家族齊聚」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／郭書瑤「被控惡鄰」道歉了！　1年不繳管理費「理由曝光」

郭書瑤被點名清空包裹「怒撕公告」！監視器畫面曝 管委會：一犯再犯

薔薔去新加坡「穿搭踩雷」當場被抓！警方扣留當證物：帶不回來了

《慶餘年》女星被欠薪7年！　意外扯出驚人片酬…網：難怪都想當明星

林庭謙遭爆劈腿「逼小三墮胎」！　正宮李芷霖疑情傷突請假...經紀人回應了

林庭謙爆劈腿要小三墮胎　傳正宮啦啦隊女神霖霖怒分手

郭鬼鬼認「這1年在害怕中度過」　轉發馮語婷起底文：知道是誰又如何

快訊／賀軍翔案大逆轉？葛斯齊還原現場　女荷官主動敬酒「時間不到5分鐘」

卜學亮學霸女兒近況曝光　談恩師張小燕曾想「離她遠一點」

雷／《背著善宰跑》邊佑錫告白「重來N次都會愛上妳」　記憶全恢復了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Ozone

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 懸疑韓劇《名校的階梯》預告曝光！盧正義自爆「我殺了人」揭真相
  2. 吳心緹買新房自爆連日惡夢！　拍片吐真實心聲：壓力大又沉重
  3. 阿信喊我們中國人　黃瓊慧嘆搖滾已死：別再跟我說五月天等於搖滾
  4. 卜學亮學霸女兒近況曝光　談恩師張小燕曾想「離她遠一點」
  5. 《神隱》女星武打訓練破相！　「臉上縫7針」工作急喊卡
  6. 雷／《背著善宰跑》邊佑錫告白「重來N次都會愛上妳」　記憶全恢復了
  7. 中國今年開拍「統一台灣」電影！《澎湖海戰》選520釋出海報
  8. 學霸歌手包包被倒廚餘、丟圖釘！　痛罵遭老師聯手霸凌：見死不救
  9. 林庭謙遭爆劈腿「逼小三墮胎」！　正宮李芷霖疑情傷突請假...經紀人回應了
  10. 瑀熙老公留前女友合照！　她堅持不丟淡定喊：自己處理

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366