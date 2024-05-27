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大咖男星兩邊賺翻！他沒表態卻「嘸人罵」　網讚：低調不招搖

有網友發現，在兩岸同時擁有高人氣的男星任賢齊似乎躲過這一波表態風波。（圖／翻攝FB／任賢齊 Richie Jen）

▲有網友發現，在兩岸同時擁有高人氣的男星任賢齊似乎躲過這一波表態風波。（圖／翻攝FB／任賢齊 Richie Jen）

圖文／CTWANT

總統賴清德在520就職典禮，提及兩岸「互不隸屬」後，引起中國新一波文攻武嚇。不僅頻頻在台灣周邊進行軍演，央視微博也則在22日喊出「台灣從來不是一個國家，也永遠不會成為一個國家」口號，引來數十名台灣藝人跟進轉發「反台獨」貼文。中國網友更列出「未表態藝人」名單，逼迫選邊站。不過就有網友發現，在兩岸同時擁有高人氣的男星任賢齊似乎躲過這一波表態風波。

一名網友在PTT發文指出，任賢齊在對岸發展極好，演了不少戲、唱了不少歌，甚至可以說長期在中國大陸拍戲、上節目，僅偶爾回台灣老家田中露露臉。能夠看到他在台灣上1、2次通告，都可以說是非常難得。

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原PO表示，任賢齊演藝重心早已不在台灣眾所皆知，不過對比五月天、楊丞琳，還有一大堆祖國藝人，讓他不解拋問：「明明任賢齊也是中國、台灣兩邊賺，為什麼不會被罵？」

貼文曝光，有網友表示：「你po出來，他就會被罵了。」但還有不少網友表示：「高度有到，隨時退休」、「品德好的藝人，謙虛有禮，待人好！」「任在對岸的地位很高」、「因為他在對岸是神的存在」、「沒看過他主動批評台灣」、「他沒什麼負面新聞吧！而且算低調了。」

也有粉絲解釋：「他大部分時間還是待在台灣，只有工作才會到對岸。反觀那幾個公開舔的咖是相反過來，大部分時間在對岸，只有在要用台灣健保的時候才會回台灣。」

事實上，任賢齊已取得香港永久性居留身分證，有網友指出：「他都入籍香港了，不需要發文效忠」，認為他擁有香港永久居留權，相比於其他藝人，自然比較不會被針對，「聰明的台灣藝人就是早點拿其他國籍，就不會被兩邊情緒勒索了。」

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