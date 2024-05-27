賴冠霖曝童年陰影「赴韓就為了賺錢」：從沒在唱跳演戲找到自我認同

記者張筱涵／綜合報導

賴冠霖2017年參加韓綜《Produce 101》第二季，最終以第7名之姿入選Wanna One展開期間限定的團體活動，結束後將演藝事業重心放在大陸，2021年轉型當導演，近日受訪時坦承「我從來就沒有在演戲和唱跳中找到自我認同，一刻都沒有」。

▲賴冠霖轉型當導演。（圖／翻攝自YouTube／CCTV纪录）



賴冠霖日前接受大陸節目《Z世代青年說》訪問，提到童年回憶其實並不快樂，大約7歲就聽到爸媽在房間吵架和肢體衝突，從門縫看見的是被打到地上的熨斗：「下一秒我的記憶就是被家人拉上車，家的概念就從那一刻，基本上就沒有什麼家的概念了。」

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由媽媽獨自撫養，賴冠霖希望能夠幫忙分擔家計，便決定參加徵選：「其實很簡單就是為了賺錢。」這樣讓他15歲就飛到亞洲各地跑活動，走在電視台會有人鞠躬問候，更重要的是還賺到了錢：「感謝這個經歷，感謝這個開端。」

▲賴冠霖坦承走演藝路就是為了賺錢。（圖／翻攝自YouTube／CCTV纪录）



出道以來除了唱跳，將事業重心放在大陸後也演出過幾部戲，賴冠霖坦承從來沒有從裡面找到自我認同感：「出道之後就是很機械化地在工作，每天幹嘛、面對誰、吃什麼飯、能睡幾個小時都有人安排好，就是個商品。」

賴冠霖在2021年決定轉型當導演，推出第一部獨立電影短片《冬天和春天打架》：「終究我要回到我的本我去思考，我也只活一次啊，那個痛苦不是痛苦，真的不是，那只是我為了和電影相遇，應該經歷的事情之一。」

在《冬天和春天打架後》，賴冠霖在2023年推出第二部短片電影《北京下雨了》，到今年初在廣東拍攝《沒人要的虎鯨》，對他來說執導就是表達自我的途徑。

▲賴冠霖現已準備推出第三部短片電影作品。（圖／翻攝自YouTube／CCTV纪录）

