昔F.I.R.團員互告隔空掀戰！　阿沁露面無奈吐真實心聲

▲阿沁邀請南韓女星崔呈媛26日來台擔任評審。（圖／晴空未來提供）



記者翁子涵／台北報導

「F.I.R.」飛兒樂團前主唱「Faye」詹雯婷和陳建寧對簿公堂，日前提告陳建寧偽造文書不起訴，反被起訴涉嫌誣告，雙方撕破臉互槓，團員之一的阿沁，今出席活動，被問及此事，阿沁低調說：「一定都是有恩情的，希望事情過了，大家都可以放下。相信大家都是希望可以看到我們有更好的作品跟音樂，這應該是所有人的共識吧。」

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▲▼阿沁將和崔呈媛合作。（圖／晴空未來提供）



而他今也邀請南韓女星崔呈媛26日來台擔任「一人一首阿沁REAL盃歌唱大賽」評審，宣佈將與「晴空未來」音樂合作，未來也計畫在台推出歌曲，阿沁邀請崔呈媛來擔任演唱會嘉賓，她也一口答應，被問到願意來台的原因，崔呈媛也立刻回答：「因為阿沁！」直說他的歌很好聽，讓阿沁感到相當驚喜。

阿沁表示：「一直都有在關注崔呈媛的作品，她在社群平台上的影片我也都有觀看，期待未來可以有機會跟她合作。」得知阿沁即將要舉辦的記得愛演唱會，門票一開賣就秒殺時，崔呈媛也開心回答：「哇，賣完了，恭喜他，他寫歌很好聽厲害，有機會想唱他寫的歌。」

崔呈媛第一次來台，預計來台5天，第一天去了淡水，因為看了電影「不能說的秘密」所以去電影場景淡江中學朝聖，手機滿滿的淡水風景照，晚上朝聖士林夜市，吃了烤羊肉串，還玩了遊戲攤，贏了一隻娃娃，但對於臭豆腐則是不敢嘗試，未來幾天行程，她透露則是會進錄音室由阿沁替她進行試音。

