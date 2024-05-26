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網友開玩笑「我是學生，送我」！　周揚青真的免費贈衣：很有意義

記者李湘文／綜合報導

大陸網紅周揚青經營服飾品牌有成，近期參加綜藝節目《乘風2024》，雖在第三次公演後遭到淘汰，仍吸引了不少新粉絲關注。有網友注意到周揚青在網路平台賣節目中穿過的同款上衣，開玩笑私訊「我是學生，送我」，沒想到真的得到對方大方贈送，令網友吃驚：「我不是做夢吧！」

▲周揚青在二手交易平台販售《乘風2024》裡穿過的同款衣服。（圖／翻攝自閑魚／是周揚青）

▲周揚青在二手交易平台販售《乘風2024》裡穿過的同款衣服。（圖／翻攝自閑魚／是周揚青）

周揚青最近在二手交易平台上架了一批物品，全部都只開價人民幣10元（約台幣45元），其中包括一件出自她個人品牌的黑色薄紗訓練服。她在錄製《乘風2024》期間，經常穿著同款衣服去排練，對她來說意義非凡，因此在離開節目之後，決定用低價售出全新同款，回饋大家，「希望每個女孩都能在人生有一次這樣的盡情投入，乘風而上，為自己打一束光！」

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一名女網友看到周揚青的售物消息，睡前心血來潮，抱著開玩笑的心情私訊：「我是學生，送我哈哈哈。」這其實是大陸常見的網路梗，出自於二手交易平台，起因是有些買家喜歡以「我是學生」的理由來殺價，甚至厚臉皮要求賣家免費贈送，因此許多網友便拿這句話來當玩笑，帶有一點逗弄賣家的意思。

▲女學生開玩笑要周揚青送衣服，沒想到對方真的贈送。（圖／翻攝自微博）

▲女學生開玩笑要周揚青送衣服，沒想到對方真的贈送。（圖／翻攝自微博）

該名女網友本意也不是想要周揚青贈送，因此說完玩笑話之後，就立刻補充分享：「我之前一直很努力練舞，終於考上了我想進的大學舞蹈專業！」還附上學生證給對方看，沒想到周揚青竟回覆：「哇，那這件衣服真的很適合妳，也很有意義！那我送妳一件，繼續加油，希望妳以後跳舞時也能穿到。」

▲女學生PO出對話紀錄。（圖／翻攝自微博）

▲女學生PO出對話紀錄。（圖／翻攝自微博）

女網友收到回覆後不敢相信，再次確認：「真的啊！我不是做夢吧？」而周揚青親切承諾是真的，請她把地址留下，之後會請同事寄送衣服。女網友事後激動發文：「我哭死……周姐她真的送了我一件訓練服。」消息在微博傳開，許多人也感嘆「真是最寵粉絲的人」、「什麼時候輪到我這麼幸運」。

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