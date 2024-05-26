阿本練火舞發生失誤！　「意外燒到眼睫毛」13秒危險畫面曝光

記者劉宜庭／綜合報導

阿本（翁瑞迪）近年回到螢光幕前，除了常上談話節目，也不時會透過社群網站分享生活點滴，日前嘗試學習新才藝，練火舞時挑戰新招「噴火」，卻在正式進行時發生失誤，意外燒到眉毛和睫毛，所幸他反應迅速立刻閃開，沒有造成嚴重傷害。

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▲阿本進行噴火過程發生失誤。（圖／翻攝自阿本IG）



阿本透露，最近在練習火舞時，嘗試挑戰新的噴火技術，雖然和老師一起進行了多次練習，並且老師也給予了許多謹慎的指示，「但有點緊張，所以正式來時有些失誤，稍微『烤』到一點眼睫毛／眉毛！」

發文同時，阿本也附上噴火失敗的影片，火一度燒上靠近臉部的位置，所幸有驚無險，「很慶幸我即時閃開！」經歷過這次失敗，他表示更加佩服每一位專業表演者，「每練一個新招式，都要經歷無數次失敗後，來帶給觀眾每一次完美的演出！」

▲所幸阿本反應迅速即時閃開，才沒有造成嚴重傷害。（圖／翻攝自阿本IG）

儘管這次練才藝失敗，但阿本表示會再繼續加油努力，接著話鋒一轉，發揮幽默性格笑說：「但噴火先緩緩，我之後先練好再試。」畫面PO網後，隨即引來親友留言關心，包括劉書宏「你的小嘴巴沒事吧？！」、加賀美智久「好危險」、展瑞「注意安全」、王樂妍「請小心呀～」。