最美學霸！主播何織羽「連2年日睡4小時」拚出台大碩士

記者許逸群／台北報導

壹電視33歲美女主播何織羽，有著甜美外型、高挑身材，在社群上有著超高人氣。才貌雙全的她，昨（25日）開心宣布：「將要成為台大碩士了！」

▲主播何織羽參加台大畢業典禮。（圖／取自何織羽臉書）

「我將要成為台大碩士了！今天來到台大的畢業典禮參加撥穗儀式，真的是百感交集！」何織羽在臉書寫下：「回想起這兩年，跟著小夥伴們隔天凌晨4點起床上班。睡眠時間幾乎每天不到4個小時。台大PMBA的課程不只在台北，有時還得大清早趕高鐵到新竹，追趕跑跳碰的日子真的很令人懷念。」

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▲何織語與進修推廣學院院長郭佳瑋（左）、EMBA執行長陳家麟。（圖／取自何織羽臉書）

何織羽感謝公司支持她念書，讓她能順利的修習學業，也感謝家人朋友的不斷鼓勵，讓她能夠抵達終點。她也透露，論文已經初步完成，剩最後的校訂以及七月的口試，「到時畢業證書就能到手啦！」不少粉絲看到何織羽將從台大畢業，紛紛吶喊「最美學霸」、「又美又有才」。

▲華航總經理高星潢（右）出席畢業典禮獻上祝福。（圖／取自何織羽臉書）

何織羽的親友與主播好友群也都出席畢業典禮送上祝福，照片當中赫然發現還有華航總經理高星潢參與。何織羽透露：「他是媽媽的朋友，前些日子才『相認』。」

何織羽分享：「有一天，我們主跑交通線的記者拿總經理的名片給我，說我出生的時候還有去看過我、我小時候很常跟我玩，希望能聯絡上我，當時原本以為總經理認錯人了，沒想到後來媒體餐敘上，他在我朋友面前直接講出我媽媽的名字，這才『認親成功』！」

▲何織羽與親友的畢業聚餐。（圖／取自何織羽臉書）