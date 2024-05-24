沈建宏「宣布不賣雞腿」！　曬舊愛合照認了：感情學分沒修好

記者王靖淳／綜合報導

藝人沈建宏日前在前任的鼓勵下，到市場擺攤賣雞腿，不過2人後來鬧翻、更多次暴走發文互撕。今（24）日他寫下長文吐露近期心境，除了宣布賣雞腿暫時劃下句點外，也附上過去和女友擺攤的照片，坦言「感情的學分，也總是沒修好。」

▲沈建宏（圖／翻攝自Facebook／沈建宏）

沈建宏以「關於雞腿的這些日子」為題發文，宣布從6月份的夏天起就不賣雞腿，等到秋冬再回歸，同時也坦言，這段時間他反省了一個多月，在沉澱過後出現許多感觸，也更加體會人生。

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談到感情觀時沈建宏承認還在學習，並表示公眾人物談感情有時比一般人困難，「人生很長，願我們都能一起努力。希望聽到彼此的消息時，我們都能夠為彼此祝賀及慶祝，就算沒有共同的革命情感，也能感恩彼此相伴了一段美好的時光。」

▲沈建宏日前和舊愛撕破臉。（圖／翻攝自Facebook／沈建宏）

沈建宏透露，雖然少了很多演藝工作，但這段時間也接觸到比較多的商業世界，他期許自己能幫助更多人，未來會持續在美業上面投入更多時間。最近投入學習之中的他也自我勉勵：「我相信找到自己喜愛的事物，就能尋找到快樂的泉源，也相信時間能夠治癒一切。」

【沈建宏全文】

關於雞腿的這些日子：

距離上次打這麼多字，應該是與大家分享，在傳統菜市場賣雞腿的時候了，想不到這次又不小心打了這麼多字，畢竟這陣子有滿滿的感觸，想用文字好好的記錄一下。

不知不覺雞腿賣著賣著，就賣了半年多，也在昨天的最後一位帥哥客人買完之後，就先暫時劃下句點了。（附上照片，以作紀念，希望那位帥哥不要介意）

從六月份的夏天開始，會想先休息一段時間，有機會的話，秋冬會再回到菜市場，給大家來做雞腿的服務。

也非常感謝這半年多以來，所有支持過我雞腿的朋友們，由衷的感激，雖然只是隻小小的雞腿，但在我心裡，卻是大大的鼓勵。也奠定了往後我的人生，會想要走的更加踏實與穩健。

而這段時間，有幸福、有爭執、有快樂、有悲傷、有苦勞、有安慰、有懷疑、有鼓勵，也有許多許多的感觸，也都一一的經歷了過來。這陣子，也獨立的反省了一個多月，沉澱了一下自己，也更佳的體會了人生。也經歷了形形色色的人，更加知道善良是多麼的重要，但是善良的同時，也可能會被欺負，所以我們更要懂得保護好自己、更加的愛自己與愛別人，才能成為更好的人。共勉之。

而人非聖賢，孰能無過，知錯能改，善莫大焉。我們活在這世界上，有太多的負能量了，希望彼此能散播更多的愛與正能量給予大家，無論是透過音樂作品或是戲劇作品，還是以身作則，身為的我們公眾人物，都希望讓這個世界變得更加美好。

從小10歲，就出道工作到現在，在娛樂圈打滾，這一路走來，其實也並不容易，年輕時經歷挫折，也會有過輕生的念頭閃過，透過親朋好友的支持與陪伴，才知道其實自己並不孤單。漸漸長大之後，同時也練就了一顆強大的心臟，面對事情時，也能以得之坦然，失之淡然，争其必然，顺其自然的心態，來面對這個世界。

剩下的一切都是命的推排了，畢竟除了生老病死，也沒有什麼比這個更大的事情了，要好好的照顧自己，我相信比什麼都重要。

而感情的這條道路上，我也還在學習著，感情的學分，也總是沒修好，公眾人物想談感情，有時候或許也比一般人來的要困難得多。而每個人也都有各自的關要過，過了之後，也還有事業關要闖。

我相信每個人的人生階段都不同，若能夠找到與自己相伴一生的人，機會真的非常渺茫，如果你們遇到了，一定要好好的珍惜⋯

人生很長，願我們都能一起努力，希望聽到彼此的消息時，我們都能夠為彼此祝賀及慶祝，就算沒有共同的革命情感，也能感恩彼此相伴了一段美好的時光。

從退役之後，到現在的這段時間，雖然少了很多演藝的工作，接觸了比較多的商業世界，也更佳了解了社會的本質，以及世界的運作。明白了社會大眾的需求，也期許自己能夠幫助及滿足更多的人，所以也持續的在醫療與健康方面上投資，給予大家更多的資源，未來也會持續的在美業上面投入更多時間，希望大家能夠更享受美這件事情，所帶給我們的一切美好。美美追求夢想的同時，大家也要記得把健康擺第一。

現在的社交網絡及媒體的報導，幾乎佔據了我們的生活，資訊飛快的時代，希望大家關心別人的同時，也要記得多多注意自己身心靈的健康，以及多多關注自我的成長。最近也投入到了學習之中，我相信找到自己喜愛的事物，就能尋找到快樂的泉源，也相信時間能夠治癒一切。