一對外國人進餐廳…是《博物館驚魂夜》歐文威爾森！親民舉動曝光

記者郭采縈／綜合報導

好萊塢男星歐文威爾森（Owen Wilson）以《名模大間諜》、《婚禮終結者》等喜劇作品走紅，也曾在《博物館驚魂夜》、《洛基》等熱門電影中演出，對台灣觀眾來說十分熟悉。雖然已是巨星身份，但他私下作風親民，就有網友分享在餐廳巧遇他的故事：「連人品好都是國際水準！」

▲歐文威爾森多部喜劇作品都在台灣有高人氣。（圖／達志影像／美聯社）

網友「＠road2drive」在Threads分享，2019年時，曾在美國某餐廳巧遇歐文威爾森，起初看見對方進入店內、坐在自己隔壁桌，就覺得對方很眼熟，馬上打開網路搜尋給老婆看，結果老婆發現後，一轉頭露出驚訝反應，引起對方的注意，正當擔心會打擾，誰料對方卻突然靠了過來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友在美國巧遇歐文威爾森。（圖／讀者授權）

歐文威爾森開玩笑說「你們剩下的披薩吃不完，可以給我嗎？我還有點餓」，主動與網友搭話，接著表示自己已經吃完、準備離開：「想問一下，可以跟你們拍照嗎？」貼心為網友夫妻留下紀念，完全沒有明星架子。

儘管已經5年過去，提起這段小插曲仍令網友印象深刻，「覺得『天啊！國際級的電影明星，人也太好了！連人品好都是國際水準！』然後就帥氣的騎車離開了，給我們觀光小家庭，留下一個美好的回憶」。