2漫威電影澳洲拍攝！　雷神爽翻：終於可以在家哄小孩

記者傅家妤／綜合報導

自《雷神索爾4》（暫譯，Thor: Love and Thunder）確定將開拍以來，影迷對該電影製作的進展都非常關注，而娜塔莉波曼（Natalie Portman）先前在聖地牙哥動漫展上宣布回歸也給了大家一個大大的驚喜，「雷神」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）日前加碼送上好消息，透露電影將在2020年8月開拍，而且拍攝地就在他的家鄉澳洲。

▲《雷神索爾4》將到澳洲雪梨拍攝，這讓克里斯漢斯沃開心不已。（圖／翻攝自Marvel）

克里斯漢斯沃26日在澳洲開記者會宣布，迪士尼確定將到澳洲雪梨拍攝《雷神索爾4》，他為此也感到非常開心，並表示非常期待可以在自己家鄉的土地上拍攝，「能夠在自己家哄小孩入睡，而不是拖著他們全球到處住在不同的飯店，這對一個家長來說是非常重要的，而我的妻子也很開心。」他還透露如今自己選劇本的最看重的就是「拍攝地」。

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▲克里斯漢斯沃非常期待可以在拍攝期間，有時間回家哄小孩入睡。（圖／翻攝自Instagram／艾兒莎巴塔奇）

據悉，這次《雷神索爾4》到澳洲拍攝，將為當地帶來了澳幣1.78億元投資收益，而且還會增加了2500個就業機會，同時也會帶動1650家當地企業的商機，因此除了克里斯漢斯沃本人外，當地居民也為此感到開心不已。事實上，除了《雷神索爾4》，據《衛報》指出，漫威的另一部電影《上氣》也將會在澳洲雪梨拍攝，據悉《上氣》會比《雷神索爾4》更早開拍。