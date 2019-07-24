小玉嗆「穿比基尼跳舞給老人看」才有出息　鮪魚傻眼抱胸：死變態！

記者林彥君／台北報導



YouTuber小玉上狼谷競技台《Game什麼東西》踢館玩遊戲，行為超狂的他，不只當面嗆阿達是「過氣老藝人」，還建議鮪魚穿著比基尼去養老院跳舞給老人家看，讓鮪魚護胸直呼：「你這死變態！」

▲鮪魚緊張抱胸。（圖／狼谷競技台提供）



在節目短劇中，小玉受到阿達邀請，前來宿舍指導瑀希（小茉莉）、鮪魚、小優、樓心潼等學妹，如何成為火紅的百萬訂閱YouTuber，怎知這群女生的提案在小玉眼中都弱爆了。



瑀希首先提出想做美妝開箱影片，卻惹得小玉激動吼：「這提案真的是爛透了！聽就知道是非常低端的YouTuber會說出來的話！你以為百萬訂閱網紅這麼簡單嗎？你以為我靠瘋瘋癲癲就能這麼成功嗎？我是精通各種GA（Google Analytics）還有點閱率數據分析，才導出這種結果的。」在瑀希面露委屈時，小玉甚至表示，她做半年不卸妝的企劃可能還比較有看頭。

▲小玉上節目演短劇。（圖／狼谷競技台提供）



接著鮪魚打著散播愛心的想法，提出要到慈善團體做公益，並把過程記錄下來，希望能藉此走紅。小玉聽完毫不留情批評：「業餘就是業餘，跟我真的沒辦法比！我曾經花十萬元買下便利商店的東西送給街友，這就是我們的差距。」



小玉思考後建議鮪魚，可以拿50萬裝在鈔票發射器到街上大撒幣，「不然，妳這麼漂亮，可以穿比基尼去養老院跳舞給他們看啊！」惹得鮪魚面露厭惡，雙手護胸直罵：「老人家會高血壓發作啦！你這死變態！我才不要出賣身材。」小玉則回：「愈變態點閱率愈高！見識淺薄，連這樣的投資都不肯，怎麼會有出息？」



這次為了配合劇本演出，小玉火力全開，毫不怯場的流暢演技讓現場印象深刻，他還搞笑吐槽阿達是「過氣老藝人」，阿達也回嘴：「你才過氣老網紅！」讓現場一度笑場。演短劇是新體驗，上節目打遊戲更是，小玉分享自己屬於沉迷型玩家，曾經為了將遊戲破關，三天三夜沒休息，百萬訂閱YouTuber果然連打電玩都狂。節目24日晚上9點，於狼谷競技台播出。