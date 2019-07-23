40歲吳佩慈爆懷第4胎了！　寬鬆衣物「藏不住凸肚」

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藝人吳佩慈驚喜爆出懷第4胎的好消息！日前她和演藝圈好友梁靜茹、賈永婕等人一起前往信義區串燒餐廳用餐，穿著寬鬆衣物仍蓋不住微凸的肚子，邊走時也邊摸著肚子，散發出強烈孕味。

▲吳佩慈40歲爆懷第4胎的好消息。（圖／翻攝自吳佩慈IG）

據《聯合報》報導，吳佩慈22日晚間和梁靜茹、賈永婕等好友現身信義區聚餐，身穿西裝外套裡面則是輕便衣物搭配牛仔褲，令人矚目的是她的肚子微微凸起再加上當天還穿著平底鞋，等待的時候不時摸著肚子孕味十足，曾發願要生5個孩子的她看來離目標已經不遠了。

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▲吳佩慈和梁靜茹、賈永婕等人開心聚餐。（圖／翻攝自梁靜茹Instagram）



另外，吳佩慈戀愛生下小寶寶後淡出演藝圈，以女主人之姿專心為紀曉波打點事業、照顧孩子，而她的付出也並非沒有回報，她近年累積的身家據傳高達200多億，堪稱姐妹淘間的小富婆。她2017年初曾透露準婆婆在塞班島投資了一間七星級酒店，她因此特地請歐洲的珠寶工匠打造2條水晶巨龍，每條龍的長度都超過自由女神像，重達20噸，表面鱗片是用250萬顆施華洛世奇水晶打造而成，華麗程度驚呆一票網友。

▲▼吳佩慈打造水晶巨龍送給準婆婆。（圖／翻攝自微博／小葒帽s、搜狐娛樂）