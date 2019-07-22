鹿晗爆分手關曉彤！　「小7歲個性不合」為利益翻臉…他回應了

記者張筱涵／綜合報導

大陸藝人鹿晗2017年10月大方於微博宣布「我女朋友關曉彤」，至今小倆口常被目擊約會現場還常配戴情侶飾品，怎料再3個月就滿2年之時爆出他們分手消息，在微博熱搜引起熱烈話題。

▲鹿晗2017年10月認愛關曉彤。（圖／翻攝自微博）

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大陸知名論壇豆瓣小組21日晚間出現「兩個字的少年臉和長腿格格（就是你們想的那對）雙方的團隊正在舖墊分手前的通稿」、「兩方團隊正在準備，將己方傷害降至最低，爭取什麼分手後還是朋友這種結局，但不排除某方因為利益撕起來（意旨翻臉）」等等一連串爆料。

「兩個字的少年臉」第一聯想就是鹿晗，再加上關曉彤也的確以纖細大長腿著稱，大陸媒體《搜狐娛樂》22日大約12點報導後，「鹿晗 關曉彤」也迅速登上熱搜第一名，熱門程度還是少見的「爆」（形同台灣PTT的紫爆），瞬間就有9百18萬6570個搜尋點擊數。

▲鹿晗、關曉彤爆分手登熱搜第一。（圖／翻攝自微博）

其中陸媒《搜狐娛樂》報導內容還提到爆料文指出：「知情人說鹿晗團隊已經準備好通稿，主要強調關曉彤配不上鹿晗、關曉彤性格像男生，以及兩人存在的7歲的年齡差有多麼不合適等等，同時，鹿晗的團隊還想營造出好聚好散、和平分手的感覺，想藉機炒作一波。」

不過，陸媒《新浪娛樂》在事情爆出30分鐘後，求證鹿晗方得到「沒有此事，0809上海堡壘」的回應，這個消息雖然被否認但仍是熱議話題。許多網友對此也有不同意見，「我還興奮了一下」、「是為電影宣傳爆分手嗎」、「之前某某某也一直否認結果還不是事實」、「我很喜歡這對耶，別分手呀」。

▲網友反應。（圖／翻攝自微博）