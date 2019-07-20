任達華腹部遭捅爆血…劉亦菲被粉絲「強抱」　明星「公開場合遭襲擊」7大事件

記者鄭又菡／綜合報導

香港藝人任達華20日於廣東出席活動時，一名陌生男子忽然衝上台拿刀朝他刺過去，導致腹部及手指受傷，他的經紀公司發出聲明，現已完成腹部刀傷的手術，刀傷輕微觸及內臟，沒有傷及重要器官。但警方晚間公開初步調查結果，兇嫌陳男坦承是故意傷害任達華。

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▲任達華遭襲擊。（圖／翻攝自微博）

在過去，明星藝人遇到襲擊事件層出不窮，雖然都有保安在現場，但仍然多次出狀況。

劉亦菲被男粉絲強行熊抱

劉亦菲2016年在廣州宣傳電影《夜孔雀》時，一名男粉絲突然衝上台，正面熊抱劉亦菲，令她站不穩重摔在地，雖然沒有受傷，但突如其來的狀況仍嚇壞在場所有人，而該男子自稱見到偶像激動想表白。

▲劉亦菲被男粉絲強行熊抱。（圖／翻攝自劉亦菲微博）

林俊傑遭人揮拳

擁有「行走的CD」稱號的林俊傑2015年在西門町舉行簽唱會時，一名假裝是歌迷的男子衝上台朝他揮拳，令他左耳受傷。男子事後在個人臉書發文，指因不滿林俊傑搞大女性友人肚子，又付遮口費才向對方襲擊。

▲林俊傑遭人揮拳。（圖／翻攝自林俊傑IG）

孫燕姿被人使用玩具槍攻擊

孫燕姿2000年在出席簽唱會時，一名男子突然衝上台，並朝天上開槍，工作人員及時把她抱走才得以脫險，該男子表示自己因為負債累累，所以才想藉由玩具槍「綁架孫燕姿」好借錢還債。

▲孫燕姿被人使用玩具槍攻擊。（圖／翻攝自孫燕姿IG）



趙薇遭人衝上台潑糞

趙薇2001年疑似因穿「太陽旗服裝」拍攝時裝照，引起網友批評，事後出席湖南電視6週年台慶時，一名男子衝上台拉扯她頭髮，並往她身上潑糞，男子聲稱其祖父母被日本士兵害死，所以想教訓穿著太陽旗服裝的她。

▲趙薇遭人衝上台潑糞。（圖／翻攝自趙薇微博）

王力宏被觀眾扔擲水瓶

王力宏2016年在南京商演時，被觀眾扔擲水瓶擊中腹部，當時他按住腹部表情痛苦，但他依然忍痛繼續演唱，還呼籲觀眾︰「謝謝，請不要扔東西。」

▲王力宏被觀眾扔擲水瓶。（圖／翻攝自王力宏IG）

日本女團「AKB48」遭瘋狂歌迷砍傷

日本女團「AKB48」2014年在日本舉行握手會時，有瘋狂歌迷拿出鋸子朝她們攻擊，川榮李奈被砍到右手大拇指骨折，入山杏奈則是右手小指頭骨折，兇手被逮捕後表示覺得AKB48賺太多，於是想殺死她們，最終被判處6年監禁。而當中的成員川榮李奈因無法克服恐懼，最後選擇退出團體。

▲日本女團「AKB48」成員川榮李奈與入山杏奈遭兇手襲擊。（圖／翻攝自川榮李奈、入山杏奈IG）