記者劉宜庭／綜合報導

電視劇《三生三世十里桃花》於2017年播出時造成轟動，掀起一陣追劇熱潮，不僅讓男女主角趙又廷、楊冪聲勢再添高，沒想到劇中另外2名演員代斯、劉芮麟，也意外擦出愛火，戀情在陸網意外掀起討論。

▲代斯認愛劉芮麟。（圖／翻攝自代斯、《三生三世十里桃花》微博）



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劇中，劉芮麟飾演的「子闌」是墨淵（趙又廷 飾）的十六弟子，與代斯扮演的翼族公主「胭脂」互相喜歡，但由於雙方分別屬天族、翼族，為避免「半仙半妖」出生的悲劇，最終導致這段CP有緣無分，在不少劇迷心中留下遺憾。

▲代斯、劉芮麟在《三生三世十里桃花》中有緣無份。（圖／翻攝自《三生三世十里桃花》微博）

沒想到，《三生三世十里桃花》播畢至今相隔約2年時間後，劉芮麟與代斯戲外真的擦出愛火，近來2人被拍到一起回家，他還自然地接過女方包包。對此，據陸媒《新浪娛樂》報導，2人所屬經紀公司回應表示，「2人確實在認真交往，謝謝大家關心。」

事實上，劉芮麟與代斯同屬嘉行傳媒，除了《三生三世十里桃花》，還曾合作演出《烈火如歌》、《趁我們還年輕》，如今小倆口假戲真做消息曝光後，令不少劇迷感動淚崩、紛紛留言感嘆，「圓了《三生三世》的遺憾，祝福」、「《三生三世》沒在一起，現實中在一起了，太圓滿了」、「哭死了！！我的CP成了」、「好般配，恭喜」。