44位台灣三代頂尖鋼琴家 跨世代【向巴赫致敬】

由葉綠娜、魏樂富策劃,新象環境文創繼前幾年主辦的「貝多芬35首鋼琴奏鳴曲全集」和「布拉姆斯逝世120週年紀念」系列音樂會廣受好評之後,將在今年夏季舉辦「向巴赫致敬鋼琴全本作品」系列音樂會,完成3B中的經典,音樂會從7月28日到8月21日,在台北國家音樂廳、演奏廳與蘆洲功學社音樂廳,共12場演出,向巴赫致敬。

「向巴赫致敬」系列音樂會,擴壯更進而橫跨老、中、青世代,從65歲到10歲,齊聚高達44位台灣優秀三代鋼琴家馬拉松接力演出巴赫全鋼琴作品,包括魏樂富、葉綠娜、徐嘉琪、廖皎含、鍾曉青、嚴俊傑、汪奕聞、章韶洵、程致彤等人,跨世代聯手創下世界壯舉。

策劃人葉綠娜提到,會規劃此3B系列音樂會,最主要是希望鋼琴家們可以跟隨作曲家所有鋼琴作品的脈絡,從基礎開始用心去體會音樂本身的精神和音樂的美,然後讓自己的優勢得以發揮。

魏樂富更提到,彈過鋼琴的人或許會以為自己很瞭解巴赫,但事實上其所認識的巴赫如同遠觀一座山,只看到山的其中一面,而非全貌,經過這場「向巴赫致敬鋼琴全本作品」系列音樂會後相信更加體認到巴赫作品的廣博豐富、深奧精微。

「向巴赫致敬鋼琴全本作品」系列音樂會,鋼琴從一架到四架,8/21的協奏之夜,還有廖嘉弘率領與指揮台北世紀演奏家室內樂團加入陣容,鋼琴家由魏樂富、葉綠娜、徐嘉琪、廖皎含、鍾曉青、嚴俊傑、汪奕聞,台灣頂尖音樂家精彩壓軸。此外,每場音樂會前30分鐘都有音樂家導聆,引領樂迷進入巴赫的世界。不論學理或技藝,12場內容與層次場場豐富可期。

2019 / 7 / 28 (日) 19:30臺北國家演奏廳

【創意曲、小前奏與賦格Invention、Little prelude and Fuge】

9首小前奏曲 (為兒子的教材) BWV924-931 李昍㦉

6首小前奏曲BWV933-938 黃子寧

小前奏曲BWV939-943、902-1、999 楊開朗

賦格與小賦格BWV961、952-953、902a、902、899 李㫙臻

二聲部創意曲 李昍㦉

三聲部創意曲 劉媛心

前奏與賦格BWV924a、900、895、896、960、962 李聿惟

2019 / 8 / 1 (四) 19:30臺北國家演奏廳

【幻想曲、前奏與賦格Fantasia 、Prelude and Fuge】

聖詠曲 : 耶穌,我的信念BWV728 黃俊瑜

聖詠曲 : 你若願意使上帝引導BWV691

前奏與賦格 BWV894

A小調 幻想與賦格 BWV922 李宜軒

A小調 幻想與賦格 BWV904 黃立瑋

A小調 幻想與賦格 BWV944 林東毅

A小調奏鳴曲 BWV967 黃泰為

G大調 慢板 BWV968

C 大調奏鳴曲 BWV966 章韶洵

F小調組曲 BWV823 康峯

賦格 BWV948、949 陳禹如

賦格 BWV957、958、959 蔡育書

前奏與賦格 BWV918、919 劉倩妤

前奏與賦格與幻想BWV923+951 蔡巧儀

半音階幻想曲與賦格 BWV906、907、905、903a

2019 / 8 / 2 (五) 19:30臺北國家演奏廳

【法國組曲French Suite】

四首二重奏 BWV802-805 何雅筑

D小調第一首法國組曲 BWV812 陳禹如

C小調第二首法國組曲 BWV813 謝雨辰

B小調第三首法國組曲BWV814 李宜軒

降E大調第四首法國組曲BWV815 陳韻安

G大調第五首法國組曲BWV816 黃俊瑜

E大調第六首法國組曲 BWV817

F大調義大利協奏曲 BWV971 許珊綺

D大調半音階幻想曲與賦格BWV903

2019 / 8 / 3 (六) 19:30蘆洲功學社音樂廳

【奏鳴曲、序曲 Sonata and Overture】

G小調序曲 BWV822 黃泰為

前奏與賦格 BWV946、947 簡菁瑩

F大調前奏與組曲 BWV833 劉倩妤

D大調奏鳴曲 BWV963 章韶洵

D小調奏鳴曲 BWV964 謝雨辰

B小調法國序曲 BWV831 黃俊瑜

2019 / 8 / 4 (日) 14:30臺北國家演奏廳

【德國組曲 Partita】

A大調德國組曲 BWV832 陳映竹

降B大調第一首德國組曲 BWV825 簡菁瑩

C小調第二首德國組曲 BWV826 陳韻安

A小調第三首德國組曲 BWV827 林東毅

D大調第四首德國組曲 BWV828 趙奕翔

G大調第五首德國組曲 BWV829 陳韻安

E小調第六首德國組曲 BWV830 汪奕聞

2019 / 8 / 4 (日) 19:30臺北國家演奏廳

【英國組曲English Suite】

A大調第一首英國組曲 BWV806 巫熹芸

A小調第二首英國組曲 BWV807 黃子嘉

G小調第三首英國組曲 BWV808 汪奕聞

F大調第四首英國組曲 BWV809 趙奕翔

E小調第五首英國組曲 BWV810 趙奕翔

D小調第六首英國組曲 BWV811 許珊綺

2019 / 8 / 9 (五) 19:30臺北國家演奏廳

【平均律第一冊The Well-Tempered Clavier Book I】

平均律第一冊 1-6何家歡

平均律第一冊 7-12 鍾明仁

平均律第一冊 13-24 鄞蔚婷

2019 / 8 /10(六) 14:30臺北國家演奏廳

【平均律第二冊The Well-Tempered Clavier Book II】

平均律第二冊24 首 前奏與賦格 程致彤

2019 / 8 /11(日) 14:30臺北國家演奏廳

【變奏曲 Variation】

降B大調奇想曲「致敬愛兄長的離別」 BWV992 王大維

E大調奇想曲「給兄長的榮耀」BWV993

詠嘆調變奏曲 BWV989 張順富

三聲部主題模仿曲,選自《音樂的奉獻》 BWV1079 趙奕翔

六聲部主題模仿曲,選自《音樂的奉獻》 BWV1079

郭德堡變奏曲 BWV988 黃時為

F大調序曲 BWV820 鄭杰

2019 / 8 /11(日) 19:30臺北國家演奏廳

【觸技曲 Toccata】

D小調第一首觸技曲 BWV913 李臺軒

E小調第二首觸技曲 BWV914 鄭杰

升F小調第三首觸技曲 BWV910 黃俊瑜

G小調第四首觸技曲 BWV915 潘致允

D大調第五首觸技曲 BWV912 黃俊瑜

C小調第六首觸技曲 BWV911 陳麒向

G大調第七首觸技曲 BWV916

2019 / 8 /17(六) 19:30臺北國家演奏廳

【賦格的藝術The Art of Fugue】

賦格的藝術BWV1080 (部份雙鋼琴) 胡榮、趙奕翔

2019 / 8 /21(三) 19:30臺北國家音樂廳

【協奏之夜Concerto Concert】樂團總監暨指揮 廖嘉弘 & 台北世紀演奏家室內樂團

《G弦之歌》選自第三號管弦樂組曲BWV1068

第一號鋼琴協奏曲BWV1052 汪奕聞

雙鋼琴協奏曲BWV1060 廖皎含、鍾曉青

三鋼琴協奏曲BWV1064 葉綠娜、徐嘉琪、廖皎含

四鋼琴協奏曲BWV1065 鍾曉青、魏樂富、葉綠娜、嚴俊傑