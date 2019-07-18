ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

44位台灣三代頂尖鋼琴家 跨世代【向巴赫致敬】

▲新象環境文創將在今年夏季舉辦「向巴赫致敬鋼琴全本作品」系列音樂會。（圖／新象提供）

▲新象環境文創將在今年夏季舉辦「向巴赫致敬鋼琴全本作品」系列音樂會。（圖／新象環境文創提供）

生活中心／台北報導

由葉綠娜、魏樂富策劃，新象環境文創繼前幾年主辦的「貝多芬35首鋼琴奏鳴曲全集」和「布拉姆斯逝世120週年紀念」系列音樂會廣受好評之後，將在今年夏季舉辦「向巴赫致敬鋼琴全本作品」系列音樂會，完成3B中的經典，音樂會從7月28日到8月21日，在台北國家音樂廳、演奏廳與蘆洲功學社音樂廳，共12場演出，向巴赫致敬。

「向巴赫致敬」系列音樂會，擴壯更進而橫跨老、中、青世代，從65歲到10歲，齊聚高達44位台灣優秀三代鋼琴家馬拉松接力演出巴赫全鋼琴作品，包括魏樂富、葉綠娜、徐嘉琪、廖皎含、鍾曉青、嚴俊傑、汪奕聞、章韶洵、程致彤等人，跨世代聯手創下世界壯舉。

請繼續往下閱讀...

策劃人葉綠娜提到，會規劃此3B系列音樂會，最主要是希望鋼琴家們可以跟隨作曲家所有鋼琴作品的脈絡，從基礎開始用心去體會音樂本身的精神和音樂的美，然後讓自己的優勢得以發揮。

魏樂富更提到，彈過鋼琴的人或許會以為自己很瞭解巴赫，但事實上其所認識的巴赫如同遠觀一座山，只看到山的其中一面，而非全貌，經過這場「向巴赫致敬鋼琴全本作品」系列音樂會後相信更加體認到巴赫作品的廣博豐富、深奧精微。

「向巴赫致敬鋼琴全本作品」系列音樂會，鋼琴從一架到四架，8/21的協奏之夜，還有廖嘉弘率領與指揮台北世紀演奏家室內樂團加入陣容，鋼琴家由魏樂富、葉綠娜、徐嘉琪、廖皎含、鍾曉青、嚴俊傑、汪奕聞，台灣頂尖音樂家精彩壓軸。此外，每場音樂會前30分鐘都有音樂家導聆，引領樂迷進入巴赫的世界。不論學理或技藝，12場內容與層次場場豐富可期。

節目資訊：

2019 / 7 / 28 (日) 19:30臺北國家演奏廳
【創意曲、小前奏與賦格Invention、Little prelude and Fuge】
9首小前奏曲 (為兒子的教材) BWV924-931 李昍㦉
6首小前奏曲BWV933-938 黃子寧
小前奏曲BWV939-943、902-1、999 楊開朗
賦格與小賦格BWV961、952-953、902a、902、899 李㫙臻
二聲部創意曲 李昍㦉
三聲部創意曲 劉媛心
前奏與賦格BWV924a、900、895、896、960、962 李聿惟
2019 / 8 / 1 (四) 19:30臺北國家演奏廳
【幻想曲、前奏與賦格Fantasia 、Prelude and Fuge】
聖詠曲 : 耶穌，我的信念BWV728 黃俊瑜
聖詠曲 : 你若願意使上帝引導BWV691
前奏與賦格 BWV894
A小調 幻想與賦格 BWV922 李宜軒
A小調 幻想與賦格 BWV904 黃立瑋
A小調 幻想與賦格 BWV944 林東毅
A小調奏鳴曲 BWV967 黃泰為
G大調 慢板 BWV968
C 大調奏鳴曲 BWV966 章韶洵
F小調組曲 BWV823 康峯
賦格 BWV948、949 陳禹如
賦格 BWV957、958、959 蔡育書
前奏與賦格 BWV918、919 劉倩妤
前奏與賦格與幻想BWV923+951 蔡巧儀
半音階幻想曲與賦格 BWV906、907、905、903a
2019 / 8 / 2 (五) 19:30臺北國家演奏廳
【法國組曲French Suite】
四首二重奏 BWV802-805 何雅筑
D小調第一首法國組曲 BWV812 陳禹如
C小調第二首法國組曲 BWV813 謝雨辰
B小調第三首法國組曲BWV814 李宜軒
降E大調第四首法國組曲BWV815 陳韻安
G大調第五首法國組曲BWV816 黃俊瑜
E大調第六首法國組曲 BWV817
F大調義大利協奏曲 BWV971 許珊綺
D大調半音階幻想曲與賦格BWV903
2019 / 8 / 3 (六) 19:30蘆洲功學社音樂廳
【奏鳴曲、序曲 Sonata and Overture】
G小調序曲 BWV822　黃泰為
前奏與賦格 BWV946、947　簡菁瑩
F大調前奏與組曲 BWV833　劉倩妤
D大調奏鳴曲 BWV963　章韶洵
D小調奏鳴曲 BWV964　謝雨辰
B小調法國序曲 BWV831　黃俊瑜
2019 / 8 / 4 (日) 14:30臺北國家演奏廳
【德國組曲 Partita】
A大調德國組曲 BWV832 陳映竹
降B大調第一首德國組曲 BWV825 簡菁瑩
C小調第二首德國組曲 BWV826 陳韻安
A小調第三首德國組曲 BWV827 林東毅
D大調第四首德國組曲 BWV828 趙奕翔
G大調第五首德國組曲 BWV829 陳韻安
E小調第六首德國組曲 BWV830 汪奕聞
2019 / 8 / 4 (日) 19:30臺北國家演奏廳
【英國組曲English Suite】
A大調第一首英國組曲 BWV806 巫熹芸
A小調第二首英國組曲 BWV807 黃子嘉
G小調第三首英國組曲 BWV808 汪奕聞
F大調第四首英國組曲 BWV809 趙奕翔
E小調第五首英國組曲 BWV810 趙奕翔
D小調第六首英國組曲 BWV811 許珊綺
2019 / 8 / 9 (五) 19:30臺北國家演奏廳
【平均律第一冊The Well-Tempered Clavier Book I】
平均律第一冊 1-6何家歡
平均律第一冊 7-12 鍾明仁
平均律第一冊 13-24 鄞蔚婷
2019 / 8 /10(六) 14:30臺北國家演奏廳
【平均律第二冊The Well-Tempered Clavier Book II】
平均律第二冊24 首 前奏與賦格 程致彤
2019 / 8 /11(日) 14:30臺北國家演奏廳
【變奏曲 Variation】
降B大調奇想曲「致敬愛兄長的離別」 BWV992 王大維
E大調奇想曲「給兄長的榮耀」BWV993
詠嘆調變奏曲 BWV989 張順富
三聲部主題模仿曲，選自《音樂的奉獻》 BWV1079 趙奕翔
六聲部主題模仿曲，選自《音樂的奉獻》 BWV1079
郭德堡變奏曲 BWV988 黃時為
F大調序曲 BWV820 鄭杰
2019 / 8 /11(日) 19:30臺北國家演奏廳
【觸技曲 Toccata】
D小調第一首觸技曲 BWV913 李臺軒
E小調第二首觸技曲 BWV914 鄭杰
升F小調第三首觸技曲 BWV910 黃俊瑜
G小調第四首觸技曲 BWV915 潘致允
D大調第五首觸技曲 BWV912 黃俊瑜
C小調第六首觸技曲 BWV911 陳麒向
G大調第七首觸技曲 BWV916
2019 / 8 /17(六) 19:30臺北國家演奏廳
【賦格的藝術The Art of Fugue】
賦格的藝術BWV1080 (部份雙鋼琴) 胡榮、趙奕翔
2019 / 8 /21(三) 19:30臺北國家音樂廳
【協奏之夜Concerto Concert】樂團總監暨指揮 廖嘉弘 & 台北世紀演奏家室內樂團
《G弦之歌》選自第三號管弦樂組曲BWV1068
第一號鋼琴協奏曲BWV1052 汪奕聞
雙鋼琴協奏曲BWV1060 廖皎含、鍾曉青
三鋼琴協奏曲BWV1064 葉綠娜、徐嘉琪、廖皎含
四鋼琴協奏曲BWV1065 鍾曉青、魏樂富、葉綠娜、嚴俊傑

萌娃逛街「認錯爹」緊牽假人　 轉頭看親爸一臉錯愕：你是誰

推薦閱讀

憲哥曝《玩很大》最不爽的一集！ 認對「這關主」怒了：他不懂節目

憲哥曝《玩很大》最不爽的一集！ 認對「這關主」怒了：他不懂節目

滴妹到底紅什麼？「學歷普又不正」　PTT鄉民激戰...關鍵3點秒殺網紅

滴妹到底紅什麼？「學歷普又不正」　PTT鄉民激戰...關鍵3點秒殺網紅

「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆！

「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆！

如花爆消失演藝圈內幕！「經紀人A我300萬」...意外揭3年前遭湯尼陳陷害

如花爆消失演藝圈內幕！「經紀人A我300萬」...意外揭3年前遭湯尼陳陷害

《101》金Samuel爸爸墨西哥遭謀殺！　遺體在家中被發現

《101》金Samuel爸爸墨西哥遭謀殺！　遺體在家中被發現

咪妃分手九妹後爆氣：戀愛談成這樣太可悲！　爆出國約會「錢是我付的」

咪妃分手九妹後爆氣：戀愛談成這樣太可悲！　爆出國約會「錢是我付的」

蕭亞軒消失1年半驚爆：我想我的小孩！　「現狀恍惚超憔悴」

蕭亞軒消失1年半驚爆：我想我的小孩！　「現狀恍惚超憔悴」

吳宗憲爆「謝忻最新發文」！　斷開阿翔1個月…再告白：屬於一輩子的紀念

吳宗憲爆「謝忻最新發文」！　斷開阿翔1個月…再告白：屬於一輩子的紀念

地勤忍10年爆：這2韓團態度有夠差！　「吐口水又亂黏口香糖」嗆：行李要我搬？

地勤忍10年爆：這2韓團態度有夠差！　「吐口水又亂黏口香糖」嗆：行李要我搬？

21歲億萬女富豪「全裸」入鏡　渾圓雙球全看光…粉絲暴動：「太性感了」

21歲億萬女富豪「全裸」入鏡　渾圓雙球全看光…粉絲暴動：「太性感了」

姜虎東「6塊腹肌真實身材」曝光！　網震驚：連背部都肌肉

姜虎東「6塊腹肌真實身材」曝光！　網震驚：連背部都肌肉

周一情侶結束3年…宋智孝《RM》罕見提Gary！　「哥哥叫我別再做…」

周一情侶結束3年…宋智孝《RM》罕見提Gary！　「哥哥叫我別再做…」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

憲哥曝《玩很大》最不爽的一集！ 認對「這關主」怒了：他不懂節目

滴妹到底紅什麼？「學歷普又不正」　PTT鄉民激戰...關鍵3點秒殺網紅

「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆！

如花爆消失演藝圈內幕！「經紀人A我300萬」...意外揭3年前遭湯尼陳陷害

《101》金Samuel爸爸墨西哥遭謀殺！　遺體在家中被發現

咪妃分手九妹後爆氣：戀愛談成這樣太可悲！　爆出國約會「錢是我付的」

蕭亞軒消失1年半驚爆：我想我的小孩！　「現狀恍惚超憔悴」

吳宗憲爆「謝忻最新發文」！　斷開阿翔1個月…再告白：屬於一輩子的紀念

地勤忍10年爆：這2韓團態度有夠差！　「吐口水又亂黏口香糖」嗆：行李要我搬？

21歲億萬女富豪「全裸」入鏡　渾圓雙球全看光…粉絲暴動：「太性感了」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

葉綠娜, 魏樂富, 鋼琴, 巴赫, 國家音樂廳

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 李易為了「他」改機票回台　丟六月獨帶小孩旅行
  2. 金所泫驚傳墜馬！公司證實「她嚇到了」今日拍攝全取消
  3. 顏永烈隔半月回家...一開門兒子不認得爸　他心碎放聲哭：好痛！
  4. 周杰倫自虧「年紀大了」　只找過黑人打球一次！親解原因笑翻
  5. 44位台灣三代頂尖鋼琴家 跨世代【向巴赫致敬】
  6. 2AM李昶旻台北演唱會座位圖出爐！3800全區皆可擊掌、合照
  7. 京阿尼增至25死…警悲報30年來最慘！　社長收死亡威脅震怒「害這麼多人喪命」
  8. 哈林合體蕭敬騰爆「神級組合」　放話：歌怎麼難唱怎麼寫
  9. 梧桐妹曝光美國自家豪宅！　私人泳池旁玩水…大秀美背辣翻
  10. 確定不是父子？《瘋神》香蕉「老臉」100%激似陳為民

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366