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莊凱勛《噬罪者》拍到尿褲子　林子熙狂揍蔡淑臻：怡安不是好惹的！

記者李欣容／台北報導

莊凱勛主演電視劇《噬罪者》本週將完結篇，預告中他被綁架，要求上廁所卻不被理會，最後竟尿在褲子上，被團隊笑說，影帝也有被嚇到閃尿的時候，而全劇唯一被矇在谷底的林子熙在預告中也終於硬起來，拿東西往蔡淑臻頭上敲下去，對於兩人結局，她則賣關子，「怡安也是不好惹的！」讓劇迷更加期待。

▲▼ 《噬罪者》金鐘影帝慘遭綁架當眾尿褲子 。（圖／公視提供）

▲▼ 《噬罪者》金鐘影帝慘遭綁架當眾尿褲子 。（圖／公視提供）

▲莊凱勛被綁架尿褲子。（圖／公視提供）

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張亨如分享令她印象最深刻的一場戲，是結局的怡安，「每次我想到那一顆鏡頭都覺得很悲傷，一直覺得到底我們為什麼要拍一個這麼沉重的戲，其實拍完自己心情都很不好，演員心情也很不好。」而飾演洪怡安的林子熙則表示：「這劇情對我或是怡安來說真的太難以承受，各種背叛跟不安全感襲來，甚至回家還做了幾次惡夢。」

▲▼ 《噬罪者》金鐘影帝慘遭綁架當眾尿褲子 。（圖／公視提供）

▲林子熙的結局是連導演都印象深刻的。（圖／公視提供）

談到角色的轉折，林子熙表示尊重怡安的選擇，同時也很心疼她，對戲劇唯一的缺憾，是希望怡安能多愛自己一點。至於究竟是甚麼樣的轉折，林子熙僅透露，「好傻好天真的怡安也是不能惹的！」

▲▼ 《噬罪者》金鐘影帝慘遭綁架當眾尿褲子 。（圖／公視提供）

▲蔡淑臻的演技受到觀眾肯定。（圖／公視提供）

飾演小三的蔡淑臻，在本劇演技也有更上一層樓的感覺，獲得網友好評，蔡淑臻說，「粉專上的每一則留言我都看了，看見很多人對某些角色有著深刻的理解，這是讓我最感動的，謝謝大家給《噬罪者》的回饋，必須有你們的支持台劇才有前進的可能，我們一起努力。」

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噬罪者, 莊凱勛, 夏于喬, 曹晏豪, 蔡瑞雪, 蔡淑臻

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