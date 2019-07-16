林立洋登記結婚！　雙喜臨門「20年鐵粉今天變老婆」：嚮往了好久

記者李湘文／綜合報導

香港男星林立洋（林利）在5月向女友Erin求婚成功，今天（16日）正式簽字結婚，成為夫妻啦！他在媽媽、弟弟見證下完成簽字儀式，既感動又超緊張：「今天心跳都沒有停過，有點不敢相信！」

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▲林立洋跟老婆正式簽字結婚。（圖／林立洋提供）

據香港《東網》報導，林立洋16日到香港律師樓簽字，對於自己從此有了另一半，忍不住感慨：「始終每個人都需要有個家，心和工作都會定下來。我是很適合結婚的，我嚮往了很久，對我來說真的很棒。」一完成簽字儀式，他就跟新婚老婆到餐廳慶祝，「妳看著我，我看著妳，以後就叫妻子和丈夫了。」

▲林立洋到餐廳慶祝新婚。（圖／林立洋提供）

林立洋在2017年發現罹患大腸癌第3期，就醫時腫瘤已經超過11公分，之後動手術取出。他今年結婚前特別去做了精密的婚前健康檢查，日前宣布好消息：「疾風而來，撥雲見日，曙光來臨，婚前檢查安然無恙，癌細胞去太空散步了，心存感恩！」可說是雙喜臨門，開心成為健康的人夫。

▲林立洋和女友超恩愛。（圖／翻攝自微博／林利-林立洋）

林立洋與女友Erin相識了20年，但原本少有交集，直到2018年11月，他隨著港劇《殺手》劇組來台灣拍攝，再度跟對方重逢，才擦出愛的火花。他先前曾透露Erin是死忠粉絲，每次來到台灣宣傳，都會看到對方在第一排支持，雖然年齡相差10幾歲，但個性、想法、生活模式都很相似，因此才交往幾個月，就決定攜手共度一生。