鄭俊英、崔鍾訓否認性侵！　反咬「黃金手機違法」⋯韓網爆氣：有破綻

記者吳睿慈／綜合報導

南韓歌手鄭俊英爆出「黃金手機」對話記錄外流，裡面充滿這種性侵、偷拍的犯案紀錄，掀起輿論一陣喧譁，所有參與對話的藝人遭到調查，其中包含鄭俊英、崔鍾訓、俞利哥、金某、許某等人，他們16日出席首爾中央法院第一次公開審訊，幾人口徑一致否認集體性侵，還反咬「黃金手機」裡的對話紀錄違法。

▲鄭俊英堅持自己沒有性侵，反咬黃金手機對話違法。（圖／CFP）



據韓媒報導，鄭俊英律師堅持kakao talk的對話不能作為證據，「違法個人情報保護法，不具有當作證據的資格。」律師要求在第二次審判時，手機對話證據應該排除，而他雖承認拍攝以及散播性愛片，但不認參與集體性侵，「沒有計劃強姦，我們是協議後才發生性關係。」

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▲崔鍾訓主張自己連性關係都沒有跟對方發生。（圖／CFP）



崔鍾訓則是主張自己「根本沒有與受害者發生性關係，對於造成社會上的紛亂很抱歉，但絕對沒有強制發生性行為、沒有性侵，也沒有計劃。」雖有參與聚會，但沒有趁人之危。

俞利的親哥哥權某同樣否認罪行，「確實有發生性關係，但對方是清醒的。」他與鄭俊英相同堅持是在你情我願之下才發生性行為，另外否認了拍攝性愛片與散播性愛片的罪嫌，權某表示：「我不記得有拍。」

另一名嫌犯許某，他也透過律師發言，沒有強上喝醉的女性，他雖然在聚會的現場，但只是去拿個東西，反而還制止了金某的行為，金某則是反駁性侵，「我目擊到現場（做愛現場）還走出去了」，幾位嫌疑犯各說各話。第二次審判預計在8月19日進行，預計找來原告方的證人出庭，因此審訊會以非公開形式進行。

▲鄭俊英群組牽涉藝人很多。（圖／翻攝自Mbc News）



▲律師曾指控鄭俊英犯下的性侵案達10多起。（圖／翻攝自JTBC News、《Spotlight》）



鄭俊英偷拍事件爆發至今已逾數月，16日首次出席首爾中央法院公開審訊，他們卻提出對話記錄不能當成證據的要求，使得韓網輿論爆氣，還有人認為他們的證詞破綻百出，權某聲稱記得發生性關係當下女生是清醒的，卻不記得自己是否偷拍，且對話記錄都已把實名曝光了，如今卻被要求不能當作證據，令大眾相當不服氣。

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