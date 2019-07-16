ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

鄭俊英、崔鍾訓否認性侵！　反咬「黃金手機違法」⋯韓網爆氣：有破綻

記者吳睿慈／綜合報導

南韓歌手鄭俊英爆出「黃金手機」對話記錄外流，裡面充滿這種性侵、偷拍的犯案紀錄，掀起輿論一陣喧譁，所有參與對話的藝人遭到調查，其中包含鄭俊英、崔鍾訓、俞利哥、金某、許某等人，他們16日出席首爾中央法院第一次公開審訊，幾人口徑一致否認集體性侵，還反咬「黃金手機」裡的對話紀錄違法。

▲▼鄭俊英、崔鍾訓否認性侵！　反咬「黃金手機違法」⋯韓網爆氣：有破綻（圖／CFP）

▲鄭俊英堅持自己沒有性侵，反咬黃金手機對話違法。（圖／CFP）

據韓媒報導，鄭俊英律師堅持kakao talk的對話不能作為證據，「違法個人情報保護法，不具有當作證據的資格。」律師要求在第二次審判時，手機對話證據應該排除，而他雖承認拍攝以及散播性愛片，但不認參與集體性侵，「沒有計劃強姦，我們是協議後才發生性關係。」

請繼續往下閱讀...

▲▼鄭俊英、崔鍾訓否認性侵！　反咬「黃金手機違法」⋯韓網爆氣：有破綻（圖／CFP）

▲崔鍾訓主張自己連性關係都沒有跟對方發生。（圖／CFP）

崔鍾訓則是主張自己「根本沒有與受害者發生性關係，對於造成社會上的紛亂很抱歉，但絕對沒有強制發生性行為、沒有性侵，也沒有計劃。」雖有參與聚會，但沒有趁人之危。

俞利的親哥哥權某同樣否認罪行，「確實有發生性關係，但對方是清醒的。」他與鄭俊英相同堅持是在你情我願之下才發生性行為，另外否認了拍攝性愛片與散播性愛片的罪嫌，權某表示：「我不記得有拍。」

另一名嫌犯許某，他也透過律師發言，沒有強上喝醉的女性，他雖然在聚會的現場，但只是去拿個東西，反而還制止了金某的行為，金某則是反駁性侵，「我目擊到現場（做愛現場）還走出去了」，幾位嫌疑犯各說各話。第二次審判預計在8月19日進行，預計找來原告方的證人出庭，因此審訊會以非公開形式進行。

▲鄭俊英群組10藝人曝光了，龍俊亨、Eddy Kim、強仁等人都在。（圖／翻攝自Mbc News）

▲鄭俊英群組牽涉藝人很多。（圖／翻攝自Mbc News）

▲▼鄭俊英性侵案達10起！警方找到「4男處一室對話」：邊看邊忍笑。（圖／翻攝自JTBC News、《Spotlight》）

▲律師曾指控鄭俊英犯下的性侵案達10多起。（圖／翻攝自JTBC News、《Spotlight》）

鄭俊英偷拍事件爆發至今已逾數月，16日首次出席首爾中央法院公開審訊，他們卻提出對話記錄不能當成證據的要求，使得韓網輿論爆氣，還有人認為他們的證詞破綻百出，權某聲稱記得發生性關係當下女生是清醒的，卻不記得自己是否偷拍，且對話記錄都已把實名曝光了，如今卻被要求不能當作證據，令大眾相當不服氣。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

推薦閱讀

姜虎東「6塊腹肌真實身材」曝光！　網震驚：連背部都肌肉

姜虎東「6塊腹肌真實身材」曝光！　網震驚：連背部都肌肉

1年前對徐玄擺臭臉　「公司差點放棄他」金正鉉復出合作玄彬

1年前對徐玄擺臭臉　「公司差點放棄他」金正鉉復出合作玄彬

IU鬼神圖書館「美到像CG」　韓網震驚朝聖：真實存在！

IU鬼神圖書館「美到像CG」　韓網震驚朝聖：真實存在！

TWICE演唱會少了Mina⋯　「Momo留位置給她」全場哭出來！

TWICE演唱會少了Mina⋯　「Momo留位置給她」全場哭出來！

噴鼻血！韓勝宇跳《Havana》扣子滑開⋯　性感6塊肌露出

噴鼻血！韓勝宇跳《Havana》扣子滑開⋯　性感6塊肌露出

專訪／朴佑鎭靠7字訣瘦身成功！　AB6IX爆料李大輝最性感

專訪／朴佑鎭靠7字訣瘦身成功！　AB6IX爆料李大輝最性感

警方：怕姜至奐滅證！　「受害女報警13次失敗」詭譎幕後曝光

警方：怕姜至奐滅證！　「受害女報警13次失敗」詭譎幕後曝光

《WWW》李在旭害羞：要怎麼抱？　李多熙霸氣教學⋯超甜幕後曝光

《WWW》李在旭害羞：要怎麼抱？　李多熙霸氣教學⋯超甜幕後曝光

小18歲老公產後憂鬱「封閉自己」　43歲咸素媛崩潰大吵：下車！

小18歲老公產後憂鬱「封閉自己」　43歲咸素媛崩潰大吵：下車！

朴敘俊合照手繪海報大有來頭！　畫家是臺裔美籍James Jean

朴敘俊合照手繪海報大有來頭！　畫家是臺裔美籍James Jean

韓瑜「兒子」撐4年離世！　孫協志喊過加油…連喪2寶貝：痛哭一夜醒來又落淚

韓瑜「兒子」撐4年離世！　孫協志喊過加油…連喪2寶貝：痛哭一夜醒來又落淚

熱戀傳4天…公開孫協志、夏宇童「私訊截圖」！　利菁：祝有情人終成眷屬

熱戀傳4天…公開孫協志、夏宇童「私訊截圖」！　利菁：祝有情人終成眷屬

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

韓瑜「兒子」撐4年離世！　孫協志喊過加油…連喪2寶貝：痛哭一夜醒來又落淚

熱戀傳4天…公開孫協志、夏宇童「私訊截圖」！　利菁：祝有情人終成眷屬

宋慧喬「被關濾鏡」真實面貌變這樣！　網一看嚇到：差好多

林明禎放鬆一坐下「真實身材」現形！　中空入鏡…網放大看傻：Wow

快訊／《蝙蝠俠》男星「睡夢中」逝世！　享年47歲

彭于晏確定出局！漫威首位華人英雄《上氣》2大「選角條件」刷掉一批男神

楊冪下車「渾圓豪球掉出」網瘋了！　機場穿這樣…男員工「凍未條」回頭看

三上悠亞「12分鐘無碼母片」瘋傳！　13歲黑歷史暴牙照曝光…揭業界潛規則

小18歲老公產後憂鬱「封閉自己」　43歲咸素媛崩潰大吵：下車！

21歲億萬女富豪「全裸」入鏡　渾圓雙球全看光…粉絲暴動：「太性感了」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鄭俊英, 崔鍾訓

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 胡一天《蜜汁燉魷魚》天才大神帥炸！暗戀電競女神10年：我屬於她
  2. 何嘉文尪製造浪漫！排隊一小時半...水餃店共進燭光晚餐
  3. 拜完龍山寺月老認愛…2天後神反轉！　女星爆「是小三」男友護愛
  4. 鄭俊英、崔鍾訓否認性侵！　反咬「黃金手機違法」⋯韓網爆氣：有破綻
  5. Tinder砲友變男友⋯爽遊東歐一夜情玩出真愛！導演承認：真實故事
  6. 唐嫣藏不住了！一PO照「螢幕反射圓球肚」　究竟有沒懷孕…真實身材曝光
  7. 史萊哲林加50分！跩哥馬份「天堂般嗓音」飆情歌　粉：唱給哈利波特嗎？
  8. 遭報導涉入貴婦團詐健保案　李晶玉告華視獲償20萬
  9. 60年代老片《燒肉粽》重新翻拍！向台語片黃金年代致敬
  10. 前女團隊長被碰胸、下體緊貼！變態背後熊抱..她淡定回4字

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366