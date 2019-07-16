網揭YouTuber驚人業配收入！　爆蔡阿嘎「月收是上班族的15倍」

記者古靜兒／綜合報導

網路時代的到來，令許多靠網路吃飯的行業受到越來越多關注，而YouTuber似乎是時下最受歡迎的職業，大家都認為只要上傳影片到社群網站就能獲取點擊率、人氣、甚至賺進大把鈔票。YouTuber Cheap 7月15日在PTT上發文分享專職YouTuber的收入細項，讓不少人調侃自己是否應該辭職轉換跑道當網紅。

▲當紅YouTuber的收入令不少網友驚訝。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

經過他在自己的網站計算後台數據後，雖然每天的計價不同，但大略可以預估每上傳一只影片只要達到10,000點擊率，就會賺進500元的廣告，以此類推如果一個月瀏覽量達60萬就有30,000台幣。他以台灣本土YouTuber蔡阿嘎為例，對方一個月900萬的流量就能夠賺進45萬新台幣，差不多是他以前當上班族時三倍的薪水。

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▲YouTuber Cheap在PTT上揭露Youtuber的收入細項。（圖／翻攝自PTT）

Cheap透露，經常看到大家說YouTuber只靠YouTube廣告不接業配會沒有收入，事實卻是廠商根本不會找流量低的YouTuber做業配。Cheap也說雖然YouTuber看起來很好賺，但其實根本沒假日，他在貼文中說道，自己每天的工作時間是18小時，但好處就是這18小時內他在做什麼沒有上司會管。

▲YouTuber Cheap在PTT上揭露Youtuber的收入細項。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友在底下紛紛留言「剛剛算一下蔡阿嘎已經賺兩千萬以上」、「原來你就是cheap，你的影片還蠻好看的」、「願意分享訣竅給推」，網紅及YouTuber雖然看起來風光，但背後付出的血汗淚只有同道中人會了解，Cheap也告訴大家，想當全職YouTuber，其實全看個人勇氣夠不夠。

▲一票網友在貼文底下紛紛留言。（圖／翻攝自PTT）