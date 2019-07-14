安妮「我比賽都被罵」偷哭曝心情　改當評審超佛系：全給高分！

記者林彥君／雲林報導

伊林娛樂俄羅斯美女安妮今（14日）到雲林劍湖山樂園出席「Yunlin Star旅遊大使我可以」徵選活動，她在活動中與雲林縣政府文化處長陳璧君、「國際美人」鍾明軒擔任決賽評審。安妮會走「超佛」路線給選手鼓勵，「我覺得勇氣最重要，因為選手不是藝人，但有勇氣走上舞台，展現自己是最重要的。」

▲安妮乘坐樂園旋轉木馬。（圖／雲林縣政府提供）

安妮過去參加過許多比賽，她能理解參賽的心情，所以不會有毒舌反應，「因為我參加過很多比賽，當評審壓力很大，參賽者緊張，其實評審更緊張，怕評論會傷害選手，希望選手開開心心的，因為他們賽前一天可能緊張到沒睡好，我會給出很高的分數。」

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安妮過去參加過國標舞比賽得到冠軍，透露自己是個敏感的人，很在意言論，私下多次淚崩沒自信，透露在舞蹈比賽期間「都是被罵的人」，「網友會說我的表現不好，我就一直哭，哭完繼續努力練習。」

▲安妮當活動評審，分享參賽心情。（圖／雲林縣政府提供）

安妮因拍過八點檔《嫁妝》，讓深邃臉孔的她到各地都會被鄉親認出，加上曾主持《就愛台灣味》出外景及到朝天宮拍過《重生》街舞影片，到哪裡都被熱情粉絲認出，紛紛帶著家人前來和偶像合照，讓她對雲林印象深刻。此次在樂園拍攝宣傳照，安妮也被粉絲包圍，讓她又驚又喜，安妮看到一旁刺激的遊樂設施直呼可怕，「我之前上節目被懲罰有玩過，我一直叫，真的很怕高！」

徵選活動決賽從複賽的12位參賽者中選出男女各5名，第一名將各可獲得15萬元獎金，亞軍各5萬元、季軍各1萬元、第4名8000元、第5名各5000元，將於7月26日進行頒獎。

▲▼安妮（左起）、雲林縣政府文化處處長陳璧君和鍾明軒。（圖／雲林縣政府提供）



