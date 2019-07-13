記者蔡琛儀／台北報導

郭修彧推出最新專輯《盲點》，將於8/2舉辦音樂會，她近期忙通告和練團，無法抽空去看自己最想看的電影《安娜貝爾回家囉》，只好找出多年前自己扮安娜貝爾的照片，她透露當時照著海報在臉上、眼圈畫上油彩，衣服也是自己縫製，連拍攝都親自打光，並由哥哥幫忙掌鏡，她只記得當時用力張眼，拼命營造娃娃感大眼睛，事後再後製修圖，還得意的把照片作為臉書封面照，「有不小心嚇到一些朋友，紛紛要我趕緊下架。」

▲郭修彧扮成「安娜貝爾」的樣子相當驚悚。（圖／妮樂佛提供）

郭修彧當年在馬來西亞看《安娜貝爾》時，就對此片深深著迷，尤其喜歡裡頭的娃娃，她還陪親友又進戲院二刷、三刷，不過，也發現每次別人被嚇到不行時，她卻會期待又驚喜，甚至還會哈哈大笑，「我喜歡看恐怖片，感覺還滿『紓壓』的。」又說：「看了許多部後，漸漸對此片型的節奏和醞釀有點心得了，所以當音效越來越大聲，主角越來越驚恐，大概就知道『大魔王』要出現了。」可能因為有心理準備，所以才會不知不覺笑出來，還會稱讚鬼：「好可愛喔！」

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有時朋友擔心郭修彧會被觀眾抗議，還要她笑小聲點，郭修彧說也曾有過整個戲院被嚇得亂七八糟時，因為她笑出聲，反而四周的大家也都鬆口氣笑了，有些親友還決定以後看恐怖片都要拖她一起去，這樣就不會感覺那麼可怕了。演唱會門票已開賣，詳洽KKTIX。

▲▼ 郭修彧最近忙著準備演唱會。（圖／妮樂佛提供）