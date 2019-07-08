ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

強！王詩安把愛因斯坦寫成歌　「人手放火爐」解愛情相對論

記者盧薇淩／台北報導

王詩安將發行全新專輯《月》，把諾貝爾物理學大師愛因斯坦入歌，藉由愛的論點歌頌「相對論」其實蘊藏浪漫的哲理，因為平常喜歡藉由看書找靈感的王詩安，在作詞好友崔惟鍇的推薦下，接觸了愛因斯坦的理論，更與她分享了「相對論」的例子，讓平常就喜歡以有趣的題材去寫情歌的王詩安靈機一動寫成了歌。

▲▼王詩安到北京故宮 。（圖／賦音樂提供）

王詩安到北京故宮。（圖／賦音樂提供）

請繼續往下閱讀...

王詩安說：「小崔和我分享了愛因斯坦的一個理論，人的手放在火爐旁邊，可能會覺得時間過很久，但如果是一個漂亮女生坐在你旁邊，你便會覺得時間過得很快，這種相對論的感覺讓我覺得很有趣，一拍即合便成了這張專輯的壓軸作品。」這次以愛因斯坦為歌名講述愛的相對論，把「時間距離」與「愛情」之間微妙關係為概念，唱出與愛人相處多一分時間永遠不夠，分離會有度日如年的想念。

▲▼王詩安到北京故宮 。（圖／賦音樂提供）

▲王詩安看愛因斯坦相對論寫成歌。（圖／賦音樂提供）

最近飛到北京作宣傳的王詩安，趁空檔來了一趟故宮之旅，對於各類宮廷劇非常著迷且如數家珍的王詩安，讓她對於北京故宮非常心馳嚮往，她笑說：「甚至小時候還曾幻想當女俠！」這次趁宣傳空檔擠出半天時間快速踩點拍照留念，包含前朝、庭院、陽台、紅牆都成了她拍照留念的場景，難得當網紅拍照的她，特別穿了個白色素雅裙裝搭配飄逸長髮，想像自己是古代妃子尋踏在各個角落留下足跡。

有趣的是，半天故宮巡禮根本不夠王詩安拍照探訪，而且還因正值酷暑40度天氣，讓她走完變成「蝦子」整身紅通通。儘管腳程加快，但還是跟自己想看的延禧宮差肩而過，讓王詩安小失望地說：「故宮真的太大了根本走不完，希望下次有多一點的時間，把全部的後宮走過一次！」

推薦閱讀

正妹老師連PO「限定泳衣照」！　破尺度穿史庫水…豐滿胸型被看光

正妹老師連PO「限定泳衣照」！　破尺度穿史庫水…豐滿胸型被看光

劉亦菲《花木蘭》「黃額頭大紅臉頰」被酸醜！翻歷史嚇到根本「99%還原」

劉亦菲《花木蘭》「黃額頭大紅臉頰」被酸醜！翻歷史嚇到根本「99%還原」

GOT7 MARK沉默4天回應：我讓你們失望！JYP硬起來法律對應

GOT7 MARK沉默4天回應：我讓你們失望！JYP硬起來法律對應

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」　Angelababy刻意分開走…原因暖炸

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」　Angelababy刻意分開走…原因暖炸

大S無尾熊式「緊抱前男友陳建州」！　網挖情史驚：真的交往過

大S無尾熊式「緊抱前男友陳建州」！　網挖情史驚：真的交往過

范冰冰被爆賣掉「李晨送的禮物」　價格砍半挨酸：誰會要

范冰冰被爆賣掉「李晨送的禮物」　價格砍半挨酸：誰會要

蘿莉塔慶生穿超辣！「單穿運動內衣」爆出深V雪球　網看呆：滿出來了

蘿莉塔慶生穿超辣！「單穿運動內衣」爆出深V雪球　網看呆：滿出來了

鏡頭還在拍！《玩很大》女來賓直接脫了　「渾圓亮點站一排」網：晃到頭暈

鏡頭還在拍！《玩很大》女來賓直接脫了　「渾圓亮點站一排」網：晃到頭暈

KID牽她見習婚禮6個月後...「配偶欄有人了」　熊熊哭哭：我的求婚呢？

KID牽她見習婚禮6個月後...「配偶欄有人了」　熊熊哭哭：我的求婚呢？

快訊／孫盛希半夜哭腫眼！　哽咽宣布「分手7年男友」

快訊／孫盛希半夜哭腫眼！　哽咽宣布「分手7年男友」

唐綺陽運勢／水逆來了..留意2部分！　雙魚小心遇到「這種爛桃花」

唐綺陽運勢／水逆來了..留意2部分！　雙魚小心遇到「這種爛桃花」

才公開徵婚...宋茜「私下和吳亦凡行蹤」露餡！　機場突廣播：請盡速登機

才公開徵婚...宋茜「私下和吳亦凡行蹤」露餡！　機場突廣播：請盡速登機

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

正妹老師連PO「限定泳衣照」！　破尺度穿史庫水…豐滿胸型被看光

劉亦菲《花木蘭》「黃額頭大紅臉頰」被酸醜！翻歷史嚇到根本「99%還原」

GOT7 MARK沉默4天回應：我讓你們失望！JYP硬起來法律對應

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」　Angelababy刻意分開走…原因暖炸

大S無尾熊式「緊抱前男友陳建州」！　網挖情史驚：真的交往過

范冰冰被爆賣掉「李晨送的禮物」　價格砍半挨酸：誰會要

蘿莉塔慶生穿超辣！「單穿運動內衣」爆出深V雪球　網看呆：滿出來了

鏡頭還在拍！《玩很大》女來賓直接脫了　「渾圓亮點站一排」網：晃到頭暈

KID牽她見習婚禮6個月後...「配偶欄有人了」　熊熊哭哭：我的求婚呢？

快訊／孫盛希半夜哭腫眼！　哽咽宣布「分手7年男友」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

王詩安, 愛因斯坦, 相對論

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 周湯豪MV登發燒影片冠軍！　推翻「歌詞聽不懂」規則
  2. 葉全真「神力女超人」素顏上街扛貨！南韓直播撞下巴當場噴血
  3. 「世界末日」10月五度登台開唱！票價、地點與售票時間出爐
  4. 巨雷／《蜘蛛人：離家日》片尾出現「他」驚呆全球！導演解析拋震撼彈
  5. 鄰居遭家暴狂喊「救命！」出動30警破門而入...尷尬：屋主在炒飯！
  6. 強！王詩安把愛因斯坦寫成歌　「人手放火爐」解愛情相對論
  7. 重返「第一次舞台」　金曲新人ØZI嗨翻夏日女神盛典
  8. 曾智希宮廟淨身脫光！師父走出來「下體在晃」：要我把他當成男朋友
  9. 野生「台劇男神」路邊等公車！　被拍2照片…女網友羞爆：受不了
  10. 嗯哼「在學校多次被打」霍思燕忍氣吞了！　「冷靜解決步驟」網推爆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366