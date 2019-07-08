強！王詩安把愛因斯坦寫成歌　「人手放火爐」解愛情相對論

記者盧薇淩／台北報導

王詩安將發行全新專輯《月》，把諾貝爾物理學大師愛因斯坦入歌，藉由愛的論點歌頌「相對論」其實蘊藏浪漫的哲理，因為平常喜歡藉由看書找靈感的王詩安，在作詞好友崔惟鍇的推薦下，接觸了愛因斯坦的理論，更與她分享了「相對論」的例子，讓平常就喜歡以有趣的題材去寫情歌的王詩安靈機一動寫成了歌。

▲王詩安到北京故宮。（圖／賦音樂提供）

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王詩安說：「小崔和我分享了愛因斯坦的一個理論，人的手放在火爐旁邊，可能會覺得時間過很久，但如果是一個漂亮女生坐在你旁邊，你便會覺得時間過得很快，這種相對論的感覺讓我覺得很有趣，一拍即合便成了這張專輯的壓軸作品。」這次以愛因斯坦為歌名講述愛的相對論，把「時間距離」與「愛情」之間微妙關係為概念，唱出與愛人相處多一分時間永遠不夠，分離會有度日如年的想念。

▲王詩安看愛因斯坦相對論寫成歌。（圖／賦音樂提供）

最近飛到北京作宣傳的王詩安，趁空檔來了一趟故宮之旅，對於各類宮廷劇非常著迷且如數家珍的王詩安，讓她對於北京故宮非常心馳嚮往，她笑說：「甚至小時候還曾幻想當女俠！」這次趁宣傳空檔擠出半天時間快速踩點拍照留念，包含前朝、庭院、陽台、紅牆都成了她拍照留念的場景，難得當網紅拍照的她，特別穿了個白色素雅裙裝搭配飄逸長髮，想像自己是古代妃子尋踏在各個角落留下足跡。

有趣的是，半天故宮巡禮根本不夠王詩安拍照探訪，而且還因正值酷暑40度天氣，讓她走完變成「蝦子」整身紅通通。儘管腳程加快，但還是跟自己想看的延禧宮差肩而過，讓王詩安小失望地說：「故宮真的太大了根本走不完，希望下次有多一點的時間，把全部的後宮走過一次！」