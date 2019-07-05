劉伊心孕婦寫真冒仙氣　老公穿西裝頂30度中暑仍護妻

記者許逸群／台北報導

女星劉伊心為了紀念懷孕的過程，特地拍攝了一系列超仙氣的孕婦寫真，禮服的設計也完全展現出她的好身材。只見她除了圓滾的肚子外，四肢依舊纖細，氣質更顯溫柔，完全就是令人羨慕的最美媽咪。

▲▼劉伊心孕婦寫真。（圖／凱瑟琳婚紗提供）

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嫁給老虎牙子的執行長林志隆以後，整天在臉書放閃，她也分享拍寫真時老公的貼心舉動，「出外景拍孕婦寫真那天，頂著30度的高溫，老公因為全程穿西裝，其實已經有點中暑，最後衣服還大半都濕透，但完全不喊累，比我還有耐心，連攝影師都佩服老公，說很多男生都不會全程拍完，一開始就走了。」

▲劉伊心孕婦寫真。（圖／凱瑟琳婚紗提供）

劉伊心請到凱薩琳婚紗攝影訂製個人禮服。她第一套禮服結合代表自家老虎牙子的淺藍色，加上雪紡材質，整個人像藍色雲朵般的柔軟飄逸，代表自己追求的有氧精神。另外一套禮服則是貼身魚尾，不僅能顯露圓滾的肚子，質地選擇細緻的裸膚法國蕾絲，也充滿女人味。

提到多年來維持熱戀的秘訣？劉伊心笑說：「是工作！而且預計工作到生產最後一天，因為兩個人在同一家公司上班，從早到晚都能看到對方，一起開會、出差、談生意，革命情感讓他們越來越親密！」她表示，即使懷孕也依舊保持該有的甜言蜜語跟生活情趣。