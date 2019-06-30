金曲獎／首位嘻哈歌王！LEO王爆冷奪位　蔡依林林憶蓮2獎大贏家

記者盧薇淩／台北報導

第30屆金曲獎於29日隆重登場，由Lulu（黃路梓茵）獨挑大樑主持典禮，最受矚目的「最佳國語男歌手」由嘻哈歌手Leo王拿下，這也是金曲獎有史以來，第一位拿下金曲歌王的嘻哈歌手，可說是跌破大家眼鏡；而歌后則由未到場的林憶蓮拿下，最佳國語專輯則是孫盛希的《希遊記》，年度專輯則是蔡依林《UGLY BEAUTY》奪得，而本屆大贏家由蔡依林及林憶蓮各得2項拿下。

▲金曲30落幕 。（圖／翻攝自Hami Video、攝影中心、翻攝網路）

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以往金曲歌王多為主流歌手，被視為小眾的嘻哈歌曲，這次光是入圍就拔得頭籌，最受矚目的歌王由Leo王《無病呻吟有情抒情》拿下，她成為首位拿下金曲歌王分享自己從台大休學的經歷，為此受到一些壓力，如今封歌王，他先是笑說，「不要再這樣情緒勒索，媽！」同時，他也坦言，身為一個創作者，「一直以來，我想要寫什麼就寫什麼，我認為，這是一件最重要最重要最重要最重要的事！」

林憶蓮睽違6年推出專輯《0》，近幾年行事低調，今天也缺席金曲獎頒獎典禮，由陳鎮川代為上場領獎，他笑說：「Sandy過著平淡簡單的生活，連我都不容易見到她。」蔡依林拿到《UGLY BEAUTY》後說，「感謝工作團隊，坦言該張專輯，讓她找到最真實的自己，也感謝身邊的人放心讓她做自已，「歷年來，我花最多心思去了解我自己的一張專輯。」

▲孫盛希拿下最佳國語專輯獎。（圖／攝影中心）

最佳新人獎由此次入圍6項大獎的ØZI拿下，他去年推出《ØZI ：The Album》，出道1年就聲勢驚人，雖頂著葉璦菱之子的光環，ØZI本身也非常認真，從寫歌編曲，甚至是MV拍攝剪輯都自己一手包辦。身為評審團主席的陳珊妮更稱讚她的音樂水準，包含製作水準很高、個人魅力足夠，作品在市場上的反應有目共賭，對於他的表現相當肯定。

蔡依林以《玫瑰少年》拿下「最佳年度歌曲獎」，她在台上感謝工作人員，同時也提到自己的「緋聞網友」阿信（陳信宏）幫忙作詞，雙方在台上還感性擁抱了彼此，嗨翻眾人。同時，蔡依林也不忘向人在天上的「玫瑰少年」葉永鋕喊話，並藉此呼籲眾人：「這首歌獻給他，也獻給曾經完全沒有選擇機會的你，一定要記得你自己。」

▲ØZI拿下最佳新人獎。（圖／台視提供）

江惠儀拿下台語歌后，她畢業於國立交通大學，擁有超高學歷，到現在都還是中華電信的資訊工程師，後來參加三立選秀節目《超級紅人榜》，成為金曲台語歌王荒山亮的首位女弟子，將爵士與倫巴元素融入專輯曲風，受到評審青睞2度入圍歌后。

最佳台語男歌手由流氓阿德獲得，榮登新一屆台語歌王。流氓阿德可說是搖滾先驅，1992年以一曲《強強滾》入圍金曲獎「最佳年度歌曲」驚艷搖滾樂壇，1994年再度入圍金曲「最佳製作、編曲」兩項，阿德可說是搖滾先驅，發行過三張專輯與兩度入圍金曲獎。

金曲30晚間11點35分圓滿落幕，主持人由Lulu擔綱，表演節目則有陳奕迅、蔡依林、鄧紫棋、S.H.E等歌手輪番上陣演出。