王寶強女兒被帶出國「沒為奶奶奔喪」　馬蓉沉默2天還原真相

記者傅家妤／綜合報導

大陸男星王寶強媽媽因病去世，27日在河北老家出殯，不過前妻馬蓉並沒有現身，而是帶著孩子出現在機場，沒讓孫女為奶奶奔喪，在網路上掀起不少熱議，對此馬蓉在沉默2天後，終於給出回應，稱自己也是到了國外才從網路上得知此消息：「我代表女兒向王寶強的母親去世表沉痛悼念。」

▲王寶強媽媽病逝。（圖／翻攝自微博／娛樂指南）

王寶強日前被拍到現身河北老家，當時他身穿白色孝服，低頭走在送殯隊伍中，表情落寞。照片流出後才讓他母親去世的消息曝光，事後他的工作室也在微博上發文證實：「寶強媽媽因病去世，並於今日出殯。不願因此事叨擾網友，希望可以安靜處理家事。感謝親朋好友、父老鄉親，感謝大家對老人家和寶強的關心。」

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▲王寶強媽媽病逝出殯，馬蓉未帶女兒現身，掀起外界熱議。（圖／翻攝自陸網／新浪娛樂）

而就在同一天，馬蓉則被拍到帶著女兒現身機場，當時有消息傳出，王寶強的友人出面爆料，稱王寶強曾聯繫過前妻馬蓉，希望能讓孩子回老家送奶奶最後一程，不過馬蓉一直沒給出任何回應。

時隔2天，馬蓉在接受大陸媒體《封面新聞》電話採訪時透露，自己現在人在國外陪伴女兒參加夏季文化興趣學習課程，她解釋此行程早在4個月前已經確定，而機票也早已訂好，「這段時間我一直在陪伴女兒學習，基本上不打聽外面的事情。」稱自己也是從網路上得知王寶強母親病逝的消息，「我代表女兒向王寶強的母親去世表沉痛悼念。」此外她也證實了與王寶強在數月前就在北京正式辦理了離婚手續。