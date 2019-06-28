ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Matt「只靠化妝」變真人肯尼！　全身照曝光「不科學10頭身」

記者李湘文／綜合報導

星二代Matt（桑田將司）是前職棒球員桑田真澄的兒子，雖是道地日本人卻有像肯尼一樣的混血臉孔，因此經常被懷疑整型，但本人堅稱只是化妝改變外貌。他最近在Instagram更新和服照，不尋常的身材比例再度引起關注，令網友好奇「到底是幾頭身」。

▲Matt（桑田將司）公開全身照。（圖／翻攝自Matt Instagram）

▲Matt外表就像真人肯尼。（圖／翻攝自Matt Instagram）

Matt在27日PO出工作照片，穿著整身古典的褐色和服，漫步在庭院中接受拍攝。他開心透過Instagram分享拍攝心情，透露雖然京都高溫達到33度，實在是熱到不行，但還是很高興能穿著自己設計的和服工作，也調侃照片拍得很有趣，因為「脖子好長」。

請繼續往下閱讀...

▲Matt（桑田將司）公開全身照。（圖／翻攝自Matt Instagram）

▲Matt（桑田將司）公開全身照。（圖／翻攝自Matt Instagram）

▲Matt公開全身照，身材比例引起討論。（圖／翻攝自Matt Instagram）

看到Matt這幾張身材比例奇妙的照片，部分網友也驚訝「臉怎麼這麼小」、「Matt是幾頭身啊？看起來像10頭身」、「這是現實嗎」，對於他的外貌展開討論。

▲Matt（桑田將司）公開全身照。（圖／翻攝自Matt Instagram）

▲Matt曝光工作照。（圖／翻攝自Matt Instagram）

事實上，Matt出道以來就一直深陷在整型傳聞中，但2017年曾否認整型，稱自己只是靠化妝改變外貌，也在網路上公開過素顏照，大方表示：「我喜歡自己的臉，希望可以盡我所知道的發揮最大的可能性，透過化妝傳達給大家，是我想表現的自由。」

▲Matt（桑田將司）公開全身照。（圖／翻攝自Matt Instagram）

▲Matt曾PO出素顏照。（圖／翻攝自Matt Instagram）

推薦閱讀

金材昱爆秘戀李伊1年！　手滑PO「私密床照」…又抓包曬情侶戒

金材昱爆秘戀李伊1年！　手滑PO「私密床照」…又抓包曬情侶戒

宋仲基「聲明2疑點」爆陰謀論！　「先開口離婚」揭：分手關鍵出在宋慧喬

宋仲基「聲明2疑點」爆陰謀論！　「先開口離婚」揭：分手關鍵出在宋慧喬

快訊／范冰冰、李晨宣布分手！　「我們不再是我們」

快訊／范冰冰、李晨宣布分手！　「我們不再是我們」

網傳范冰冰懷孕「孩子不是李晨的」！　監視器拍到凸肚照…官方打臉回應

網傳范冰冰懷孕「孩子不是李晨的」！　監視器拍到凸肚照…官方打臉回應

宋慧喬爆有公主病！　宋仲基離婚前4個月被目擊「努力挽救感情」

宋慧喬爆有公主病！　宋仲基離婚前4個月被目擊「努力挽救感情」

爆閨蜜是小三！　宋慧喬離婚後「取消關注好友IG」…心寒分居9個月

爆閨蜜是小三！　宋慧喬離婚後「取消關注好友IG」…心寒分居9個月

剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！　怒控老公出軌：誰把錢給男人就是傻B

剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！　怒控老公出軌：誰把錢給男人就是傻B

宋仲基婚變「壓力大到髮量驟減」　憔悴照曝光…網心疼：脫髮真的嚴重

宋仲基婚變「壓力大到髮量驟減」　憔悴照曝光…網心疼：脫髮真的嚴重

「嗯哼爸」杜江爆出軌小13歲程瀟！　霍思燕氣炸飆罵：死全家

「嗯哼爸」杜江爆出軌小13歲程瀟！　霍思燕氣炸飆罵：死全家

陳冠霖中槍變「天使」：沒有下一次！　網震怒棄劇：《炮仔聲》亡了

陳冠霖中槍變「天使」：沒有下一次！　網震怒棄劇：《炮仔聲》亡了

正宮完勝2.0！阿翔遊澳門重燃愛火　「Grace絕美曲線」藏滿滿的愛～

正宮完勝2.0！阿翔遊澳門重燃愛火　「Grace絕美曲線」藏滿滿的愛～

宋仲基宋慧喬離婚　韓網「強制召喚Dispatch」：還不快上工！

宋仲基宋慧喬離婚　韓網「強制召喚Dispatch」：還不快上工！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

金材昱爆秘戀李伊1年！　手滑PO「私密床照」…又抓包曬情侶戒

宋仲基「聲明2疑點」爆陰謀論！　「先開口離婚」揭：分手關鍵出在宋慧喬

快訊／范冰冰、李晨宣布分手！　「我們不再是我們」

網傳范冰冰懷孕「孩子不是李晨的」！　監視器拍到凸肚照…官方打臉回應

宋慧喬爆有公主病！　宋仲基離婚前4個月被目擊「努力挽救感情」

爆閨蜜是小三！　宋慧喬離婚後「取消關注好友IG」…心寒分居9個月

剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！　怒控老公出軌：誰把錢給男人就是傻B

宋仲基婚變「壓力大到髮量驟減」　憔悴照曝光…網心疼：脫髮真的嚴重

「嗯哼爸」杜江爆出軌小13歲程瀟！　霍思燕氣炸飆罵：死全家

陳冠霖中槍變「天使」：沒有下一次！　網震怒棄劇：《炮仔聲》亡了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

Matt, 桑田將司

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 合作江蕙李千那都女生！　陳子鴻「沒比較好溝通」曝原因
  2. 同志問：如果你的小孩出櫃怎麼辦？　威廉王子皺眉吐「人父真實心聲」
  3. 分手范冰冰第一天！　李晨「頭破血流」照片曝光…親吐不露臉原因
  4. 《蜘蛛人：離家日》爛番茄開出「超狂高分」！凱文費吉證實：它才是《復仇者4》真正結局
  5. 劉書宏請吃50份「家傳牛肉麵」　夏語心爽當吃貨：賺到了！
  6. 羅志祥新品牌正式曝光！　7月底店面開幕..意外PK周揚青
  7. 星二代「只靠化妝」變真人肯尼！　全身照曝光「不科學10頭身」
  8. 演舞台劇20年…抖森終於圓夢！　 確定9月登上百老匯
  9. 楊丞琳被拍成180cm名模身材　最後一張「牆手全歪」遭疑P圖回應了
  10. 范冰冰、宋仲基都是處女座　「一天切了兩對黃金CP」這星座到底怎麼了？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366