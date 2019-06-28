記者李湘文／綜合報導

星二代Matt（桑田將司）是前職棒球員桑田真澄的兒子，雖是道地日本人卻有像肯尼一樣的混血臉孔，因此經常被懷疑整型，但本人堅稱只是化妝改變外貌。他最近在Instagram更新和服照，不尋常的身材比例再度引起關注，令網友好奇「到底是幾頭身」。

▲Matt外表就像真人肯尼。（圖／翻攝自Matt Instagram）

Matt在27日PO出工作照片，穿著整身古典的褐色和服，漫步在庭院中接受拍攝。他開心透過Instagram分享拍攝心情，透露雖然京都高溫達到33度，實在是熱到不行，但還是很高興能穿著自己設計的和服工作，也調侃照片拍得很有趣，因為「脖子好長」。

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▲Matt公開全身照，身材比例引起討論。（圖／翻攝自Matt Instagram）

看到Matt這幾張身材比例奇妙的照片，部分網友也驚訝「臉怎麼這麼小」、「Matt是幾頭身啊？看起來像10頭身」、「這是現實嗎」，對於他的外貌展開討論。

▲Matt曝光工作照。（圖／翻攝自Matt Instagram）

事實上，Matt出道以來就一直深陷在整型傳聞中，但2017年曾否認整型，稱自己只是靠化妝改變外貌，也在網路上公開過素顏照，大方表示：「我喜歡自己的臉，希望可以盡我所知道的發揮最大的可能性，透過化妝傳達給大家，是我想表現的自由。」

▲Matt曾PO出素顏照。（圖／翻攝自Matt Instagram）