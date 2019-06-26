台北電影節評審團出爐！李烈、柴智屏、張榕容13位陣容「女性超過一半」

記者洪文／綜合報導

2019第21屆台北電影節26日公布雙競賽的評審陣容，「台北電影獎」評審團主席邀請知名監製李烈擔任，「國際新導演競賽」則由沈可尚導演擔任召集人，雙競賽評審還包括柴智屏、林書宇、塗翔文、山下敦弘、萬瑪才旦等國內外重量級影人，將從產業、創作、技術等不同角度，共同選出所有獎項的得主。

▲台北電影獎評審團，李烈、柴智屏、張榕容。（圖／本報資料照）



台灣電影的主戰場「台北電影獎」今年改變賽制，增設個人入圍獎項並公布所有獎項的入圍名單，評選方式也分為三階段進行，得獎名單將由6位決選評審與7位複選評審組成之評審團選出，並於7月13日頒獎典禮揭曉。今年評審團主席邀請王牌監製李烈擔任，李烈曾為台灣知名演員，2008年首部監製作品《囧男孩》堪稱台灣電影復興的重要代表，2010年的《艋舺》更讓台灣電影重回睽違已久的賀歲檔期並創下票房佳績，而《翻滾吧！阿信》、《總舖師》、《青田街一號》等均在台北電影節世界首映。



受邀擔任評審團主席，李烈表示：「台北電影獎是台灣電影人每年驗收成果與交流互動最重要的園地。能夠入選的作品，都是已經獲得專業領域同業肯定的佼佼者。然而最後一輪的決選，更要在這些優秀作品中，選出能夠滿足最嚴苛的要求、並且彰顯電影創作本質的代表。每位評審都帶著各自的專業背景與人生歷練相聚一堂，要取得共識往往並不是件容易的事。然而也更是在這樣的碰撞激盪中，讓真正珍貴的價值越辯越明。我期待能夠成為一個讓每一位評審都能暢所欲言的評審團主席，也希望第21屆台北電影獎的評審團，能夠交出讓所有評審都感到驕傲且不愧於心的得獎名單。」



本屆台北電影獎的6位決選評審包括評審團主席李烈、影視製作人柴智屏、本屆觀摩片《福岡》導演張律、香港電影節前總監高思雅（Roger Garcia）、前台北電影節策展人暨影評人塗翔文、《百日告別》導演林書宇；還有7位複選評審有金馬獎最佳造型獎得主王佳惠、藝術總監赤塚佳仁、台北電影獎影后張榕容、金馬獎最佳原創電影音樂許志遠、台北電影獎最佳劇情片得主陳芯宜、編劇陳慧、金馬獎最佳剪輯雷震卿等共同選出得獎名單。



邁入第15年的台北電影節招牌單元「國際新導演競賽」，今年邀請國內外重量級影人擔任評審，從來自世界各地選出的12部作品中，選出最佳影片與評審團特別獎得主，並於7月2日揭曉。今年的評審團召集人由沈可尚導演擔任，評審還包括多倫多影展選片人喬凡娜‧芙維（Giovanna FULVI）、台灣電影監製劉蔚然、藏族導演／作家萬瑪才旦和日本導演山下敦弘。



沈可尚曾以《與山》入圍坎城影展短片競賽單元，並獲得台北電影獎獨立創作類最佳劇情片；紀錄片《遙遠星球的孩子》亦入選台北電影獎；2013年他以《築巢人》勇奪台北電影獎百萬首獎，並於2017、2018年擔任台北電影節總監。面對這次的評審任務，沈可尚表示：「國際新導演競賽看重新鮮的電影語言，12部不同文化背景與題材的入選作品能展現出怎樣的創作能量或指引出什麼方向感。今年的評審團有創作者、製片人、選片人，我們會透過各種角度去挖掘電影的可能性，尋找最能符合國際新導演競賽精神的作品，非常期待討論的時刻。」



「台北電影獎頒獎典禮」將於7月13日星期六晚間7點舉行，《ETtoday》線上直播。

