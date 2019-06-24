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黃齡和楊宗緯逛街買保養品！　認了：彼此看得順眼

記者盧薇淩／台北報導

轉音歌姬「黃齡」2007出道至今邁向第12個年頭，唱過無數經典歌曲，其中最讓人印象深刻的是HEBE 田馥甄翻唱歌曲《癢〉和網路轉音神曲《HIGH歌》 ，黃齡說：「她們都很有眼光，最喜歡楊坤老師的版本《癢》，張瑋《HIGH 歌》版本最震撼到我。」而她也曾擔任過楊宗緯演唱會嘉賓，也曾一起逛街買保養品，坦言：「更重要是欣賞彼此的歌，彼此看得順眼。」

▲▼黃齡跟楊宗緯逛街買護膚品 。（圖／種子音樂）

▲黃齡許多歌曲被歌手翻唱。（圖／種子音樂）

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黃齡新歌《Hello》抒發情感自白，歌曲想表達享受自在隨心的獨立浪漫，黃齡說：「自己是個挺浪漫的人，在家一定要放音樂，露天表演的時候突然下綿綿細雨一般歌手會覺得打擾演出，但我卻會很開心，因為在雨中唱歌覺得很美，住酒店的時候喜歡點蠟燭，曾經做過最浪漫的事：自己喜愛的英國男演員生日當天，特別飛去倫敦他的電影拍攝地，感受在空氣中感覺與男神同在。」

▲▼黃齡跟楊宗緯逛街買護膚品 。（圖／種子音樂）

▲黃齡擔任過楊宗緯演唱會嘉賓，也曾一起逛街。（圖／種子音樂）

黃齡即將推出全新專輯《醉》來台宣傳，被問想要合作的歌手名單？她說：「喜歡張信哲、楊宗緯、吳青峰、林宥嘉、王若琳，自己擔任過楊宗緯演唱會嘉賓合唱過歌曲 ，我們就是那種不怎麼聯繫，即使相聚的時候話不多也不會尷尬，也可以一起去逛街買護膚品，更重要是欣賞彼此的歌，彼此看得順眼。」

這次選擇新專輯在台首發就是想獲得金曲獎評審的青睞和注意，黃齡非常關注金曲30的動態，她也認為這次入圍的女歌手實力都很堅強，自己私心很喜歡林憶蓮，但最好是希望她們輪流拿獎，這樣比較好玩，很重視這張作品，也希望自己的專輯可以得到金曲獎評審的青睞。

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