伊薩米勒等了6年！DC電影《閃電俠》傳出2020年開拍

記者洪文／綜合報導

「閃電俠」伊薩米勒（Ezra Miller）2014年與DC簽約，華納兄弟承諾將在2018年推出獨立電影《閃電俠》（Flash）。他從那時起在《正義聯盟》、《自殺突擊隊》、《蝙蝠俠對超人》演出，不過獨立電影始終沒有開拍，一度傳出即將換角，如今傳出他將在演完《怪獸與牠們的產地》系列電影第3集之後，將在2020年投入《閃電俠》拍攝。

▲《正義聯盟》劇照，《閃電俠》獨立電影延宕多年。（圖／華納兄弟提供，以下同）



伊薩米勒近日名列權威媒體《綜藝報》（Variety）選出的「2019年驕傲平權名人榜」，描述其的文字為：「米勒扮演動作快速的超級英雄閃電俠，一旦他完成了哈利波特外傳電影《怪獸與牠們的產地》第3集之後，就會得到他的DC電影宇宙獨立電影。」考量《怪獸與牠們的產地》系列電影第3集預計7月開拍，最慢在2020年春天殺青以便在2021年上映，因此《閃電俠》可能在2020年開拍。

請繼續往下閱讀...

由於《水行俠》、《沙贊！》票房成功，華納兄弟有意將《閃電俠》打造輕鬆的基調，不過伊薩米勒3月傳出不滿劇本，希望劇本更加黑暗，才能讓自己更加投入角色，因此他與漫畫編劇格蘭特莫里森（Grant Morrison）撰寫劇本，打算提出新的劇本。當時報導指出，如果華納兄弟不接受劇本，他將放棄演出閃電俠。

從那時起一直沒有《閃電俠》新的消息，一度傳出華納兄弟打算放棄開發「閃電俠」貝瑞艾倫（Barry Allen），直接開發第三代閃電俠「閃電小子」華利威斯特（Wally West）。如今似乎雙方已經達成共識，有望攜手開拍《閃電俠》獨立電影，不過目前官方尚未證實任何消息，或許只能等到7月聖地牙哥動漫節，才能得知DC電影未來的最新動向。