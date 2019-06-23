韓女星喝醉「突咬路人脖子」再出腳狂踹　2男被K.O…網見影片傻眼：根本被附身

記者張筱涵／綜合報導

健美小姐模特兒柳世菲（暫譯，류세비）23日爆出暴力事件，前一天凌晨的時候因為喝醉酒被趕出夜店，怎料離開後在路上隨機攻擊2名男性，影片曝光後讓網友看傻：「根本被附身吧！」

▲柳世菲爆出打人事件。（圖／翻攝自韓網）

南韓警方表示，柳世菲22日凌晨在江南某夜店玩耍喝醉酒後被趕了出來，在夜店前面為了反抗還出「嘴」想咬警衛的手，被擋住後又試圖想要揍人狂揮拳。在大街上又突然向站在路邊的A男大喊「借我一根菸」，怎料對方都還沒拿出菸，她又突然衝上前咬住A男脖子還用力踹人家小腿。

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旁邊的B男見狀趕緊上前想要阻止，怎料柳世菲直接出手賞了他一記耳光又亂打一通，好在路人報警下才沒有導致更大的傷害，根據目擊者指出她已經醉到沒辦法站直。而這段影片隨後也在南韓各大社群網站曝光，網友看了都相當傻眼，「根本被附身吧」、「是嗑藥了吧，讓她驗毒吧」。

▲柳世菲無故打路人。（圖／翻攝自YouTube／SBS 뉴스）

事實上，柳世菲是2017年《肌肉愛好健身南韓冠軍盃》運動女模組冠軍、2018年《肌肉愛好者拉斯維加斯世界大會》運動女模組第5名，在事件爆發後個人Instagram帳號也轉為非公開。

▼행인 목 물고, 뺨 때리고…'머슬마니아' 만취 난동 당시 / SBS。（影片／取自SBS 뉴스YouTube，如遭刪除請見諒）