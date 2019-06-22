獨／出了事情自己扛！陳為民砸千萬獨資當老闆

記者蕭雅玲／台北報導

陳為民年輕開始玩重機，至今資歷超過30年，最近他砸千萬開重機部品店，當起重機精品店老闆，三十多坪的店，開在三重快速道路旁，三個月前開始裝潢，原本預定六月底、七月初開幕，卻因裝潢尚未完工，而延到七月中才開幕。

▲陳為民第一次當老闆就下重本。（圖／艾迪昇）

陳為民有感自己年紀大，台灣演藝圈生態也在改變，坦言現在通告接得不如以前多，看身邊朋友都在做生意，所以自己也想試試做生意，「心想既然玩車玩那麼多年，很多人也會拿裝備來讓我試，每次我介紹車友東西都會大賣，甚至賣到缺貨，所以才想乾脆開一間有「溫度」的店吧！」便砸了千萬元開了一間重機部品店，自己當老闆。

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坦言第一次做生意難免會怕，被問起為何不找友人一起投資，他也說：「看了很多朋友合股做生意，都會為了幾毛錢而翻臉，我覺得沒有必要找人合夥開店，所以就選擇自己獨資，萬一出了事情我自己扛，也會簡單一點！」

▲陳為民開店當老闆，店面正在做最後趕工。（圖／記者蕭雅玲攝）

陳為民為了開店這三個月內除了要忙裝潢，還要忙進貨等事宜，但他慶幸玩車多年累積不少人脈，大家都很給面子，「好朋友知道我要開店後，都覺得東西給我會賣得比別人好，在切貨上不僅給比較低的成本價，甚至連進貨時要給30～80萬元不等的保證金也都不用給」，讓他不用擔心資金不足的問題。

他表示，「開這家店並不是覺得它會賺錢，是因為我從頭到尾都喜歡重機，所以才跟了這間店」，第一次當老闆不僅下重本，他還跟品牌合作訂製全世界只有他店內才有的限量安全帽，而平常就會與演藝圈好友一起騎重機，他也說：「25頂限量安全帽，我不會急著要把它賣出去，但一定會先拿去送庹宗康、高山峰等演藝圈好友，讓他們一起分享我的成績。」