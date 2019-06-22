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妮琪米娜宣布結婚！　未婚夫遭起底…入獄7年「曾是性侵犯」

記者傅家妤／綜合報導

美國人氣饒舌歌手妮琪米娜（Nicki Minaj）2018年底認愛男友肯尼斯佩帝（Kenneth Petty），因男方過去曾被犯下性侵案，至今仍在美國性侵罪犯的名單列表上，因此兩人的戀情一直備受爭議，但她並沒有受到影響，近來還在電台節目上宣布，即將與男友登記結婚，組一個家庭。

▲妮琪米娜。（圖／翻攝自IG／妮琪米娜）

▲妮琪米娜2018年底認愛男友。（圖／翻攝自IG／妮琪米娜）

妮琪米娜近日在電台節目《Queen Radio》中透露，與男友已經領了結婚許可證，兩人即將完婚，而她的最終目的，就是希望與對方生小孩，組一個家庭。事實上她在過去就曾多次提及非常渴望當母親，她曾說過：「無論我賺了多少錢，如果沒有小孩，我會很失望，做為一個女人，我覺得我生來就應該當媽媽。」而根據美國當地規定，結婚許可證的有效期限從10天到1年不等，只有少數地方是沒有限期的，因此外界猜測妮琪米娜會在一年內完婚。

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▲妮琪米娜。（圖／翻攝自IG／妮琪米娜）

▲妮琪米娜。（圖／翻攝自IG／妮琪米娜）

▲妮琪米娜與男友已經領了結婚許可證。（圖／翻攝自IG／妮琪米娜）

妮琪米娜過去曾與多位饒舌歌手交往，其中包括Safaree Samuels、Meek Mill及Nas，不過她與上一任舊愛Nas早在2017年底已經宣布分手，期間她曾在IG上開玩笑式地與阿姆互相認愛，不過最後兩人已經澄清只是惡作劇。

▲妮琪米娜。（圖／翻攝自IG／妮琪米娜）

▲妮琪米娜稱與肯尼斯佩帝在一起非常開心。（圖／翻攝自IG／妮琪米娜）

2018年底公開認愛肯尼斯佩帝，而肯尼斯佩帝1995年曾犯下性侵罪，之後又因誤殺罪名被判入獄7年，因先前的性侵罪，他至今還在美國的性侵罪犯名單上，與妮琪米娜的戀情一直備受爭議，不過妮琪米娜在這次的受訪中也強調，自己非常開心，就身處在「開心之地」也非常享受目前的「休養時間」，言語間流露出滿滿的幸福感。

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妮琪米娜, Nicki Minaj, 肯尼斯佩帝, Kenneth Petty

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