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關鍵開幹／韓國瑜陷背信案 曝光時機藏內幕？

新聞節目中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜時任北農總經理期間，遭質疑濫發獎金，北檢追查兩年多，如今卻爆出北檢追查北農濫發獎金案，曾密訊一名精於公司法的重量級學者作專家證人，緊咬韓國瑜涉犯背信事證明確，另外也曾搜查「王小姐」的住家。而如今韓國瑜是總統熱門人選，相關消息卻選在此時曝光，時機點備受外界關注。6月14日下午2點的《關鍵開幹》特報，邀請資深媒體人康仁俊、資深媒體人許聖梅、資深媒體人黃敬平、資深媒體人謝國安、社會觀察家砲哥一起來探討。

對此，台北市長柯文哲今受訪時則是酸北檢「反應比恐龍還慢」，尾巴被打到，腦袋要想了兩年才想到要趕快看。而資深媒體人康仁俊則舉例，2014年9月底柯文哲在競選台北市長時，被當時的國民黨立委羅淑蕾告發，接受廠商捐款，北檢就在選舉期間著手偵辦MG149案件，經過近2年的偵查，認定柯文哲並未涉及不法，處分不起訴。消息曝光的時間點，難免遭外界質疑有玄機。

▲▼關鍵開幹節目錄影。（圖／記者高毓淳攝）

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 ▲關鍵開幹節目錄影。（圖／記者高毓淳攝）

神鬼交鋒不只是演電影也真實上演，資深媒體人黃敬平就提到，一位美國男子吉尼亞克，假扮沙烏地阿拉伯王子長達30年，最終卻在一場宴會上吃火腿露餡。而社會觀察家砲哥則在節目上揭穿，現在網路上有成立許多賣奢侈品的臉書粉絲團，並稱是「美國代購商品附發票」，實際上是到大陸代訂、開版定製仿冒品，再運來台灣銷售，短短約兩年不法獲利近億元。

另外，死刑定讞要執行時，就會交由各高檢署的法警執行槍決。對於那些擔任「現代劊子手」的法警來說，每次執行任務，都要承受巨大心理恐懼。但由於當「劊子手」的壓力極大，再加上目前人力越來越短缺，有法警希望能將槍決改為注射藥物，高檢署也將法警的建議上呈到法務部。

而東非大裂谷（Great Rift valley）東部與肯亞邊界處一個鹹水湖號稱是「化石之湖」，因為強鹼性及高溫，幾乎沒有生物能靠近。因為湖面平靜，許多動物會被反射所混淆，一頭栽進湖中，長期下來，碳酸鈉結晶會讓動物身體被鈣化，以原本的姿態死亡，並風乾成雕像，也宛如乾屍一般。《關鍵開幹》節目分別推出「關鍵熱搜」、「奇聞異事」、「歷史謎團」、「奇案追蹤」、「幹哥推推」五個小單元，所有獨家又勁爆的內容，更多節目內容請鎖定每週四、週五下午1點《關鍵開幹》，與主持人彭華幹（幹哥）作伙在雲端討論最熱門話題。

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關於《關鍵開幹》

《ETtoday新聞雲》關鍵開幹以即時多元的雲端直播科技播出，分別推出「關鍵熱搜」、「奇聞異事」、「歷史謎團」、「奇案追蹤」、「幹哥推推」五個小單元，並邀請焦點人物、專家學者、市井小民等火線人物，作伙在雲端開幹。

「關鍵熱搜」這單元為你(妳)蒐羅全台各地的驚奇人物，如前黑澀會美眉薔薔、八仙塵爆火吻人魚蔣欣宸、德台泰拳正妹陳無憂等，熱搜人物前來雲端近距離線上互動；在「奇聞異事」單元中，網羅世界各地的稀奇古怪，讓你(妳)上知天文下知地理皆通曉；「歷史謎團」不只是講古，而是解謎古今中外的歷史疑雲，和你(妳)從遠古談到現代文明進步；「奇案追蹤」搜集社會離奇案件，跟著幹哥找線索破奇案；最後將生活趣味、好玩新知帶在「幹哥推推」這單元大推給你(妳)。

 《關鍵開幹》於2019年04月18日正式首播，每周四、周五下午13：00，跟著幹哥在雲端幹盡天下不平事，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、ETtoday新聞雲APP，即時收看。

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