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《MIB星際戰警》+《X戰警》男神專訪特輯別錯過！理科太太被求婚過程爆笑還原

星光好選喆 簡立喆

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..

▲克里斯漢斯沃、詹姆斯麥考維、麥可法斯賓達，本集《星光好選喆》有滿滿的好萊塢男神專訪。

記者王筱筑／綜合報導

今天下午2點首播的《星光好選喆》要給你滿滿的好萊塢性感男神們，以及最夯網紅理科太太+理科先生的精彩訪問！《MIB星際戰警：跨國行動》是《MIB星際戰警》系列的重啟版，這回由好萊塢性感男星《雷神索爾》克里斯漢斯沃，與「女武神」泰莎湯普森主演。雷神索爾化身地表最強黑衣人，外表有型、俐落帥氣的探員H，與先前「胖雷神」形象反差超大，對於能接演這個經典系列的探員角色，克里斯漢斯沃是什麼樣的心情？他又是用什麼「魔術」，從身材肥胖的雷神，瘦到塞得下合身西裝？

和熟識已久的老搭檔泰莎湯普森再次合作捉外星人，兩位從古代跳轉到現代的老搭檔，合作默契是否依舊？來聽聽記者會上全球媒體對克里斯漢斯沃的勁爆發問，以及「最專業的電影主播」簡立喆的精采專訪，有更多精彩分享！

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▼全球精彩娛樂獨家報導，請鎖定每個星期一下午兩點首播、星期日晚間八點重播的《星光好選喆》。

《X戰警：黑鳳凰》是《X戰警》系列傳奇最終章，如同《復仇者聯盟4：終局之戰》是演員陣容最華麗的一部，關鍵主角「琴葛雷」由《權力遊戲》走紅的女星蘇菲特納演出，她在片中黑化，更被潛藏的鳳凰力量喚醒，其他眾所熟知的角色如「X教授」詹姆斯麥考維、「萬磁王」麥可法斯賓達、性感女神「魔形女」珍妮佛勞倫斯、新生代男神「野獸」尼可拉斯霍特等，影帝后級實力派大咖全數回歸，金獎影后潔西卡崔斯坦也加盟擔綱神祕反派角色，《星光好選喆》也有「X戰警」大家長詹姆斯麥考維與麥可法斯賓達的獨家專訪，談談他們對「黑鳳凰」的隱藏能力能有多大？以及電影最終章的感想。

▲▼《黑鏡》第五季三集預告大曝光。（圖／Netflix提供）

▲《黑鏡》第五季已上線。（圖／Netflix提供）

NETFLIX燒腦神劇《黑鏡》，熱播至今第8年，終於在影迷們千呼萬喚下推出第五季了！這齣以科學為基礎，探討「科技與人性」進而反思的創意影集，這次宣傳更是特別讓大家做「燒腦測驗」，還請到了也很愛科學知識的人氣網紅理科先生與理科太太，原來兩人一直都是《黑鏡》的鐵粉，夫妻倆的腦波速配程度如何？兩人分享最愛的《黑鏡》影集分別是哪一集？理科太太也還原當初求婚過程，求婚戒大有來頭？來一探第五季《黑鏡》有趣燒腦體驗，以及理科先生與理科太太的超感性專訪！

國內外精彩專訪與獨家花絮片段，都在由「最專業的電影主播」簡立喆主持，每周一下午2點首播的《星光好選喆》。本周節目還會送出《MIB星際戰警:跨國行動》的PAWNY外星人，以及《X戰警：黑鳳凰》主要角色的造型公仔，在節目直播中按讚留言就有機會獲得，敬請各位電影達人們務必準時鎖定收看！

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關鍵字

MIB, 星際戰警, X戰警, 黑鳳凰, 理科太太, 黑鏡, NETFLIX, 星光好選喆

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