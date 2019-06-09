腦波也能偷？《黑鏡》完美偶像背後的恐怖真相：有一天，我們都能被AI取代

文／Amazing

全新第五季《黑鏡》上線了！

《黑鏡》一直以來的警世寓言，帶我們看見當代的科技偏執，人們如何失去人性，變得瘋狂。第五季也帶來全新的三個故事，分別探討交友App、Uber、AI人工智慧等看不見的隱憂。

其中一集故事《瑞秋、潔柯和小艾希莉》，由天后麥莉希拉（Miley Cyrus）跨刀演出，飾演一位甜美又充滿正能量的流行歌手艾希莉，她推出新產品「小艾希莉」，一個完整複製她智能的機器人，讓粉絲能擁有偶像就陪在身邊的體驗。



▲女主角瑞秋是艾希莉的粉絲，她的母親在兩年前過世，留下她與爸爸還有姊姊潔柯。（圖／甲上娛樂提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

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女主角瑞秋是艾希莉的粉絲，她的母親在兩年前過世，留下她與爸爸還有姊姊潔柯。她非常孤單，在學校也沒有朋友，所以她請爸爸買了小艾希莉給她，從此小艾希莉變成了她的好朋友，每天鼓勵她要勇敢堅強，瑞秋也更加依賴她。

（防雷警示：以下將有大量劇透，請斟酌觀賞！）

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但形象陽光正面的艾希莉，其實真實的個性並不是這樣，她的生活被經紀人阿姨嚴密控管，甚至用藥物控制，以確保她的形象、創作都符合大眾期待。

有天艾希莉再也受不了想反抗阿姨，阿姨卻對她下重藥，使她陷入重度昏迷。阿姨不放過她，用技術侵入她的腦波，竊取出新的創作歌曲，並且合成她的歌聲，再掃瞄她的身形，做出「全像投影版」的永恆艾希莉，準備在各地開演唱會。



▲瑞秋家的小艾希莉在意外操作下，解放了原本真實的艾希莉心智，重新「復活」。

就在這時，瑞秋家的小艾希莉在意外操作下，解開了原本被防火牆擋掉，真實的艾希莉心智，重新「復活」。

她告訴瑞秋阿姨的惡行，並聯合姊姊潔柯，三人一起闖進戒備森嚴的艾希莉家，終於拯救出艾希莉，也將偶像的「真相」揭發在世人面前！

我們會被完美的機器人取代嗎？

本集最讓人震撼的黑科技，就是艾希莉在昏迷後，經紀人阿姨仍用科技延續她的演藝生命。她將艾希莉裝上腦波裝置，擅自侵入她的意識，並且將一首首本來憤怒狂暴的歌曲，調成抒情柔美的版本。

她還驕傲向大家宣告：「這個艾希莉可以自由放大，讓每個觀眾都看清楚。且永遠不喊累，不會生病，音準絕對完美。」

科技滿足了她的控制欲，真正的艾希莉根本不必活著。艾希莉怎麼也沒想到，她變成了那個小艾希莉機器人，沒有了自由只能任人掌控。

其實人類被機器人取代的時刻逐漸來臨，就像最近亞馬遜公司也運用AI管理員工、監視他們的工作效率，要求他們一小時要出貨120個包裹，未達標準者將被系統自動解雇。

可是科技不是應該幫助我們過得更好嗎？為什麼卻成為鞭策我們的管理者，逼迫我們像機器人一樣工作，甚至直接取代了我們？

《黑鏡》帶我們看到了那個恐怖的未來，讓人不寒而慄。



▲除了科技的濫用外，人性的脆弱也一直是《黑鏡》的重要主題。

我們崇拜偶像卻忘了他們也是人

除了科技的濫用外，人性的脆弱也一直是《黑鏡》的重要主題。

劇中粉絲們的盲目崇拜，很像我們社會正風起雲湧的造神運動，人們將期望跟慾望投射在他人身上，期待他就是我們心中完美的模樣，以補償我們對自己的缺憾與不自信。

可是我們往往忘記了，那個人看起來再怎麼美好，也只是一個真實又脆弱的人，就跟我們一模一樣。



▲真正的人性有其光明與黑暗，沒有誰是聖人，沒有人最完美。

就像前陣子韓國女團f(x)成員雪莉，原本的形象清純可人，但在單飛後開始展現瘋狂的一面，喝醉酒或不穿內衣等，讓許多粉絲覺得她崩壞而失望，紛紛轉黑罵她。但也許這才是真實的雪莉吧，有50%的甜美與50%的狂放，加在一起成為一個完整的人。

真正的人性有其光明與黑暗，沒有誰是聖人，沒有人最完美。

《黑鏡》總是提醒我們，崇拜高科技的同時，也要看見它的限制，任何強大的技術，最終都取決我們怎麼用它，還有我們是否記得自己是一個「人」。

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