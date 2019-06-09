ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

腦波也能偷？《黑鏡》完美偶像背後的恐怖真相：有一天，我們都能被AI取代

文／Amazing

全新第五季《黑鏡》上線了！

《黑鏡》一直以來的警世寓言，帶我們看見當代的科技偏執，人們如何失去人性，變得瘋狂。第五季也帶來全新的三個故事，分別探討交友App、Uber、AI人工智慧等看不見的隱憂。

其中一集故事《瑞秋、潔柯和小艾希莉》，由天后麥莉希拉（Miley Cyrus）跨刀演出，飾演一位甜美又充滿正能量的流行歌手艾希莉，她推出新產品「小艾希莉」，一個完整複製她智能的機器人，讓粉絲能擁有偶像就陪在身邊的體驗。

▲▼第五季《黑鏡》上線。（圖／甲上娛樂提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）
▲女主角瑞秋是艾希莉的粉絲，她的母親在兩年前過世，留下她與爸爸還有姊姊潔柯。（圖／甲上娛樂提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

請繼續往下閱讀...

女主角瑞秋是艾希莉的粉絲，她的母親在兩年前過世，留下她與爸爸還有姊姊潔柯。她非常孤單，在學校也沒有朋友，所以她請爸爸買了小艾希莉給她，從此小艾希莉變成了她的好朋友，每天鼓勵她要勇敢堅強，瑞秋也更加依賴她。

（防雷警示：以下將有大量劇透，請斟酌觀賞！）

.

.

.

.

.

.

.

但形象陽光正面的艾希莉，其實真實的個性並不是這樣，她的生活被經紀人阿姨嚴密控管，甚至用藥物控制，以確保她的形象、創作都符合大眾期待。

有天艾希莉再也受不了想反抗阿姨，阿姨卻對她下重藥，使她陷入重度昏迷。阿姨不放過她，用技術侵入她的腦波，竊取出新的創作歌曲，並且合成她的歌聲，再掃瞄她的身形，做出「全像投影版」的永恆艾希莉，準備在各地開演唱會。

▲▼第五季《黑鏡》上線。（圖／甲上娛樂提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）
▲瑞秋家的小艾希莉在意外操作下，解放了原本真實的艾希莉心智，重新「復活」。

就在這時，瑞秋家的小艾希莉在意外操作下，解開了原本被防火牆擋掉，真實的艾希莉心智，重新「復活」。

她告訴瑞秋阿姨的惡行，並聯合姊姊潔柯，三人一起闖進戒備森嚴的艾希莉家，終於拯救出艾希莉，也將偶像的「真相」揭發在世人面前！

我們會被完美的機器人取代嗎？

本集最讓人震撼的黑科技，就是艾希莉在昏迷後，經紀人阿姨仍用科技延續她的演藝生命。她將艾希莉裝上腦波裝置，擅自侵入她的意識，並且將一首首本來憤怒狂暴的歌曲，調成抒情柔美的版本。

她還驕傲向大家宣告：「這個艾希莉可以自由放大，讓每個觀眾都看清楚。且永遠不喊累，不會生病，音準絕對完美。」

科技滿足了她的控制欲，真正的艾希莉根本不必活著。艾希莉怎麼也沒想到，她變成了那個小艾希莉機器人，沒有了自由只能任人掌控。

其實人類被機器人取代的時刻逐漸來臨，就像最近亞馬遜公司也運用AI管理員工、監視他們的工作效率，要求他們一小時要出貨120個包裹，未達標準者將被系統自動解雇。

可是科技不是應該幫助我們過得更好嗎？為什麼卻成為鞭策我們的管理者，逼迫我們像機器人一樣工作，甚至直接取代了我們？

《黑鏡》帶我們看到了那個恐怖的未來，讓人不寒而慄。

▲▼第五季《黑鏡》上線。（圖／甲上娛樂提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）
▲除了科技的濫用外，人性的脆弱也一直是《黑鏡》的重要主題。

我們崇拜偶像卻忘了他們也是人

除了科技的濫用外，人性的脆弱也一直是《黑鏡》的重要主題。

劇中粉絲們的盲目崇拜，很像我們社會正風起雲湧的造神運動，人們將期望跟慾望投射在他人身上，期待他就是我們心中完美的模樣，以補償我們對自己的缺憾與不自信。

可是我們往往忘記了，那個人看起來再怎麼美好，也只是一個真實又脆弱的人，就跟我們一模一樣。

▲▼第五季《黑鏡》上線。（圖／甲上娛樂提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）
▲真正的人性有其光明與黑暗，沒有誰是聖人，沒有人最完美。

就像前陣子韓國女團f(x)成員雪莉，原本的形象清純可人，但在單飛後開始展現瘋狂的一面，喝醉酒或不穿內衣等，讓許多粉絲覺得她崩壞而失望，紛紛轉黑罵她。但也許這才是真實的雪莉吧，有50%的甜美與50%的狂放，加在一起成為一個完整的人。

真正的人性有其光明與黑暗，沒有誰是聖人，沒有人最完美。

《黑鏡》總是提醒我們，崇拜高科技的同時，也要看見它的限制，任何強大的技術，最終都取決我們怎麼用它，還有我們是否記得自己是一個「人」。

廢文│主題投稿　每日一PO廢文，有益身體健康！

 

推薦閱讀

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

到場才知！曾莞婷「硬著頭皮玩」收工大哭　Selina也遇過：都是玉琳哥啦

到場才知！曾莞婷「硬著頭皮玩」收工大哭　Selina也遇過：都是玉琳哥啦

丫頭搭私人專機「奶炸了」！　染藍髮外套一掀…半球掉出被看光

丫頭搭私人專機「奶炸了」！　染藍髮外套一掀…半球掉出被看光

HowHow罕見動怒「別把人民當白痴」：只看呱吉質詢還以為議員都講道理！

HowHow罕見動怒「別把人民當白痴」：只看呱吉質詢還以為議員都講道理！

昆凌「混血天菜弟」長大了！濃眉大眼神基因…網瘋了：超帥

昆凌「混血天菜弟」長大了！濃眉大眼神基因…網瘋了：超帥

《復仇者4》浩克彈指後　看到「2個人生中最重要的女人」

《復仇者4》浩克彈指後　看到「2個人生中最重要的女人」

直擊／How福婚宴嘉賓超大咖！　阿滴率「一整排YouTuber」

直擊／How福婚宴嘉賓超大咖！　阿滴率「一整排YouTuber」

程瀟「素顏沒瀏海」長這樣！又寬又圓額頭露餡　網看呆：火雲邪神吧

程瀟「素顏沒瀏海」長這樣！又寬又圓額頭露餡　網看呆：火雲邪神吧

曾莞婷甜摟混血小鮮肉　公開「姊弟戀」：希望得到祝福

曾莞婷甜摟混血小鮮肉　公開「姊弟戀」：希望得到祝福

王力宏走到面前「指定接吻」！　范范害羞摀嘴…黑人「拉開手直接親」MAN炸

王力宏走到面前「指定接吻」！　范范害羞摀嘴…黑人「拉開手直接親」MAN炸

周曉涵西裝「裡面都沒穿」！　鎖骨到肚臍「正面中空」媽媽看到傻眼

周曉涵西裝「裡面都沒穿」！　鎖骨到肚臍「正面中空」媽媽看到傻眼

「五月天團寵」過世！5天內病情急遽惡化　瑪莎妹妹淚別：蔡桃貴永遠離開了

「五月天團寵」過世！5天內病情急遽惡化　瑪莎妹妹淚別：蔡桃貴永遠離開了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

到場才知！曾莞婷「硬著頭皮玩」收工大哭　Selina也遇過：都是玉琳哥啦

丫頭搭私人專機「奶炸了」！　染藍髮外套一掀…半球掉出被看光

HowHow罕見動怒「別把人民當白痴」：只看呱吉質詢還以為議員都講道理！

昆凌「混血天菜弟」長大了！濃眉大眼神基因…網瘋了：超帥

《復仇者4》浩克彈指後　看到「2個人生中最重要的女人」

直擊／How福婚宴嘉賓超大咖！　阿滴率「一整排YouTuber」

程瀟「素顏沒瀏海」長這樣！又寬又圓額頭露餡　網看呆：火雲邪神吧

曾莞婷甜摟混血小鮮肉　公開「姊弟戀」：希望得到祝福

王力宏走到面前「指定接吻」！　范范害羞摀嘴…黑人「拉開手直接親」MAN炸

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

Amazing, 黑鏡, 科技氾濫, 影評, 人性, 科技, 機器人, AI, 人工智慧, AI取代人類

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 馬如龍「開金口」用人脈救了魏德聖！《海角七號》5.3億幕後功臣是他
  2. 結婚38年像熱戀情侶！導演曝「馬如龍沛小嵐私下相處」閃到不行
  3. 專訪／雷神《復仇者4》邋遢大肚腩超爽　老婆小孩崩潰：啥時才要變回來？
  4. 沛小嵐17歲就愛上馬如龍！　女金主「出錢共享」…她霸氣護愛：他是我的人
  5. 馬如龍八點檔遺作「重追沛小嵐」　全憑老婆一句話點頭接演
  6. 再見了！《海角七號》兩大國寶　馬如龍、茂伯30年好友天上重逢
  7. Geta老大永別了！　馬如龍拍46年的戲「只為養9小孩」：退休就是死亡那天
  8. 獨家快訊／馬如龍肺腺癌病逝新光醫院！　享壽80歲　
  9. 蔣勁夫家暴女友7月後現身夜店！　嗨當DJ「一笑擠出嘴邊肉」網嘆：自暴自棄
  10. Swedish House Mafia亞洲首場「表演前6小時突放鳥」 Ultra Korea壓軸開天窗

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366